34-річна акторка, зірка серіалу "Гра престолів", Емілія Кларк розсекретила справжню причину, чому вона не хоче робити ін'єкції філлерів. Зокрема, замість уколів знаменитість віддає перевагу більш безпечній омолоджувальній процедурі.

У своєму інтерв’ю для британського Elle Емілія Кларк згадала найгіршу б'юті-пораду, яку вона коли-небудь отримувала. Саме це підштовхнуло акторку відмовитися від ін’єкцій краси.

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Чому Емілія Кларк не робить ін'єкції філлерів

Коли Емілії Кларк було 28 років, то одного разу на прийомі у косметолога з нею трапилася неприємна ситуація. А саме: косметологиня запропонувала акторці зробити ін'єкції філлерів, аргументувавши це тим, що тоді зірка зможе "повернути своє обличчя". Емілія згадує, що на цьому їхній сеанс завершився, і більше вони не бачилися ніколи.

Що таке філлери?

Дослівно filler з англійської – це наповнювач. Продукт використовують у косметології для збереження краси та корегування зовнішності. Такий гель вводять під шкіру, щоб заповнити об'єм, він рівномірно розподіляється під дермою, вирівнюючи усі недоліки. Філлери бувають біосинтетичі і біодеградуючі. Ін'єкції філлерів роблять для контурної пластики обличчя, чим візуально його омолоджують.

Емілія Кларк каже, що у майбутньому вона не виключає можливості змінити свою думку стосовно уколів краси. Проте зараз їй достатньо масажу обличчя, який вона повторює щовечора перед сном, аби зберегти молодість шкіри.

Зараз мені 34. Я стала мудрішою, досвідченішою і горджуся цим. Тому, якщо моє обличчя відображає той час, який я провела на цій землі, то нехай так і буде,

– ділиться популярна акторка.

Також щодо природної краси Емілія додає: "Я хочу робити все, що у моїх силах, щоб турбуватися про свою шкіру. Я вкладаю енергію у те, щоб гарно виглядати. Основу обличчя складають близько 40 м’язів. І чим частіше ви змушуєте їх працювати, тим більш підтягнутими вони стають, як і м'язи тіла".

Додамо: Емілія Кларк – не єдина знаменита красуня, яка відмовляються від ін'єкцій філлерів на користь природного старіння. Сальма Гаєк, Джулія Робертс, Геллі Беррі, Дженніфер Еністон також проти введення спеціальних речовин під шкіру.