34-летняя актриса, звезда сериала "Игра престолов", Эмилия Кларк рассекретила настоящую причину, почему она не хочет делать инъекции филлеров. В частности, вместо уколов знаменитость предпочитает более безопасные омолаживающие процедуры.

В своем интервью для британского Elle Эмилия Кларк вспомнила худшый бьюти-совет, который она когда-либо получала. Именно это подтолкнуло актрису отказаться от инъекций красоты.

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Почему Эмилия Кларк не оказывает инъекции филлеров

Когда Эмилии Кларк было 28 лет, то однажды на приеме у косметолога с ней случилась неприятная ситуация. А именно: косметолог предложила актрисе сделать инъекции филлеров, аргументировав это тем, что тогда звезда сможет "вернуть свое лицо". Эмилия вспоминает, что на этом их сеанс закончился, и больше они не виделись никогда.

Что такое филлеры

Дословно filler с английского – это наполнитель. Продукт используют в косметологии для сохранения красоты и корректировки внешности. Такой гель вводят под кожу, чтобы заполнить объем, он равномерно распределяется под дермой, выравнивая все недостатки. Филлеры бывают биосинтетические и биоразлагаемые. Инъекции филлеров делают для контурной пластики лица, чем визуально его омолаживают.

Эмилия Кларк говорит, что в будущем она не исключает возможности изменить свое мнение относительно уколов красоты. Однако сейчас ей достаточно массажа лица, который она повторяет каждый вечер перед сном, чтобы сохранить молодость кожи.

Сейчас мне 34. Я стала мудрее, опытнее и горжусь этим. Поэтому, если мое лицо отражает то время, которое я провела на этой земле, то пусть так и будет,

– делится популярная актриса.

Также касаемо природной красоты Эмилия добавляет: "Я хочу делать все, что в моих силах, чтобы заботиться о своей коже. Я вкладываю энергию в то, чтобы хорошо выглядеть. Основу лица составляют около 40 мышц. И чем чаще вы заставляете их работать, тем более подтянутыми они становятся, как и мышцы тела".

Добавим: Эмилия Кларк – не единственная знаменитая красавица, которая отказывается от инъекций филлеров в пользу естественного старения. Сальма Хайек, Джулия Робертс, Хэлли Берри, Дженнифер Энистон также против введения специальных веществ под кожу.