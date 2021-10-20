Энзимы можно найти в составе различных бьюти-средств от загадочной энзимной пудры для умывания к кремов, масок и лосьонов. Они действительно оказывают на кожу определенное влияние. Однако не всегда такое, как обещают производители косметики.

Стоит знать Ошибки в уходе за чувствительной кожей, которые приводят к раздражению, сыпи, покраснения

Как работают энзимы в косметике

Энзимы – это ферменты, которые состоят из аминокислот и необходимы нашему организму в роли катализатора реакций, протекающих в нем. Организм способен производить энзимы самостоятельно. Они в основном участвуют в процессах пищеварения и обмена веществ. Однако в косметике используют другие энзимы – растительные. Чаще всего их получают из тыквы, папайи и ананаса. Дерматологи и представители бьюти-брендов ценят энзимы за их способность бережно и безопасно отшелушивать ороговевшие клетки дермы без агрессивного воздействия на нее.

Благодаря мягкому действию энзимы разрушают белковые соединения, которые содержат на месте уже отмершие чешуйки на поверхности кожи. Именно поэтому после использования энзимов кожа становится гладкой, без шелушений и неровностей. Также энзимы будут эффективным помощником в борьбе с гиперпигментацией и постакне, если научитесь их правильно применять.

Энзимы подходят разным типам кожи. Но обладательницам жирной дермы их действия может быть недостаточно для глубокого очищения. В таких случаях следует предпочесть салициловую кислоту. Дерматологи обычно советуют косметику с энзимами для ухода за сухой и чувствительной дермой. Так как эти вещества не создают механических микротравм, как это делает скраб, не влияют на pH кожи, не вызывают раздражения кожи, как это иногда случается с кислотами.



Польза энзимов для кожи / Фото из инстаграма @gritty_pretty

Эксперты в теме красоты убеждены, что тем, кто никогда не пользовался косметикой с энзимами, следует постепенно включать ее в привычную бьюти-рутину. Несмотря на все их достоинства, эксфолианты не нужно использовать чаще 1 – 2 раз в неделю. Если будет необходимость повторять процедуру чаще, то со временем увеличивайте частоту до 3 – 4 раз.

Особого внимания заслуживает энзимная пудра: мелкий порошок, который при контакте с водой образует пену. Пудру нужно смешивать с разным количеством воды: в зависимости от миллиграммов можно получить мягкий скраб или пенку для умывания. Кроме этого, энзимы встречаются в составе масок для лица, очищающих средств и лосьонов. Некоторые пользуется энзимами еще для отшелушивания кожи на теле и даже для борьбы с вросшими волосками после бритья.

Хранить косметику с энзимами нужно в сухом темном месте. Также необходима достаточно герметичная упаковка. Если не соблюдать эти правила и держать средства в ненадлежащих условиях, то ферменты могут потерять свою эффективность. Напомним, что энзимы добывают из фруктов, которые могут спровоцировать аллергию. Поэтому учитывайте индивидуальную реакцию.