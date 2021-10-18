Підвищена чутливість може бути у будь-якого типу шкіри. Дерматологи переконані, що зазвичай це не через генетичну спадковість. Чутливість дерми може бути тимчасовою, її спричиняють стрес, неправильний догляд, новий крем або погодні умови.

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Також шкіра стає чутливою через тонкий роговий шар епідермісу і порушення захисного бар'єру. Аби вас не турбувала надмірна чутливість дерми, уникайте наступних помилок у щоденній б'юті-рутині.

4 фатальні помилки у догляді за чутливою шкірою

Неправильне вмивання

Тим, у кого дуже чутлива шкіра, не можна вмиватися надто теплою водою. Також їм більше шкодить водопровідна вода. Намагайтеся уникати цих подразнювальних факторів. Використовуйте максимально делікатні косметичні засоби для вмивання: м'які гелі, молочко або легку пінку. Застосовувати мило не варто, бо воно сушить і погіршує стан дерми.

Агресивні засоби для догляду, які містять спирт

Доглядові продукти з вмістом спирту слід виключити зі своєї б'юті-рутини. Зазвичай це бувають скраби і лосьйони. Щодо хімічних пілінгів і кислот, то ними потрібно користуватися якомога менше. Але молочна кислота є винятком: її вважають однією із найбільш безпечних і пригідних кислот для чутливої шкіри. Відзначимо, що вітаміни C та A, тобто ретинол, які себе добре зарекомендували у догляді за шкірою, гіперчутливій дермі не підійдуть. Проте можна знайти більш м'які альтернативи, зокрема бакучіол чи блакитний ретинол.



Особливості чутливої шкіри / Фото з інстаграму @stephhjelmeseth

Надмірний догляд або дуже часта зміна косметики

Шкіра, схильна до чутливості, може несподівано відповісти реакцією на будь-який косметичний продукт. Наслідки важко передбачити. Кожен новий засіб чи навіть незвичний компонент є стресом для чутливою шкіри. У такому випадку слід віддавати перевагу засобам з найбільш простим і натуральним складом. При цьому важливо дотримуватися мінімалістичного підходу в системі догляду за шкірою.

Нехтування захистом від сонця

SPF-захист потрібно наносити на обличчя навіть у холодні пори року – це базове правило догляду. Особливу увагу на нього варто звернути власницям чутливої шкіри. Адже сонячні промені не менш агресивно впливають на гіперчутливу дерму, ніж сильний мороз або лазерний пілінг.