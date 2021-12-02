Експертка реаліті-шоу "Топмодель по-українськи" на Новому каналі дбає про свою зовнішність. Кілька б’юті-секретів допомагають їй завжди мати молодий і свіжий вигляд.
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Краса Соні є яскравою, неординарною та незабутньою, а шкіра – ідеальною, бо на ній немає висипання чи нерівностей. Раніше зірковій фотографині довелося пройти курс біоревіталізацію, аби вилікувати гіпертиреоз. Проте до сьогодні жінка дотримується щоденного догляду і бореться із появою зморшок.
Як зберегти молодість: 5 порад від Соні Плакидюк
- Утримуйтеся від контакту рук з обличчям, якщо для цього немає крайньої необхідності. Також спробуйте простежити за тим, як ви сидите, обпершись щокою об руку, розтягуючи шкіру. Від такої звички варто позбутися. Робіть це поступово, а згодом подякуєте собі.
- Видаляйте залишки косметики з обличчя, хоч наскільки втомлені приходите додому. Незалежно від свого стану, намагайтеся знайти час, щоб вмитися. У протилежному випадку прищі, зморшки, подразнення дуже швидко нагадають про себе.
- Соня Плакидюк вмивається виключно питною водою. Вона радить усім стежити за якістю води, яку ви використовуєте для догляду за шкірою.
Як продовжити молодість шкіри / Фото з інстаграму Соні Плакидюк
- Наступна порада від зіркової фотографині: підбирайте косметику в косметолога. Адже лише спеціаліст точно знає, які продукти підійдуть вашому типу шкіри, а які призведуть до передчасної появи ознак старіння.
- Контролюйте свою міміку. Не забувайте про це правило, навіть якщо вас ніхто не бачить. Красуня та експертка модельного реаліті Соня Плакидюк додала: "Вдома ходжу з максимально розслабленим обличчям, мов дурник. Також поспостерігайте, який вираз ви фіксуєте, і дуже здивуєтеся".
Чиста і гладенька шкіра обличчя Соні Плакидюк / Фото з інстаграму зірки