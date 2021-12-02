Експертка реаліті-шоу "Топмодель по-українськи" на Новому каналі дбає про свою зовнішність. Кілька б’юті-секретів допомагають їй завжди мати молодий і свіжий вигляд.

Корисно для вас Як запобігти сухості шкіри: 5 щоденних звичок, які взимку знадобляться всім

Краса Соні є яскравою, неординарною та незабутньою, а шкіра – ідеальною, бо на ній немає висипання чи нерівностей. Раніше зірковій фотографині довелося пройти курс біоревіталізацію, аби вилікувати гіпертиреоз. Проте до сьогодні жінка дотримується щоденного догляду і бореться із появою зморшок.

Як зберегти молодість: 5 порад від Соні Плакидюк

Утримуйтеся від контакту рук з обличчям, якщо для цього немає крайньої необхідності. Також спробуйте простежити за тим, як ви сидите, обпершись щокою об руку, розтягуючи шкіру. Від такої звички варто позбутися. Робіть це поступово, а згодом подякуєте собі.

Видаляйте залишки косметики з обличчя, хоч наскільки втомлені приходите додому. Незалежно від свого стану, намагайтеся знайти час, щоб вмитися. У протилежному випадку прищі, зморшки, подразнення дуже швидко нагадають про себе.

Соня Плакидюк вмивається виключно питною водою. Вона радить усім стежити за якістю води, яку ви використовуєте для догляду за шкірою.



Як продовжити молодість шкіри / Фото з інстаграму Соні Плакидюк

Наступна порада від зіркової фотографині: підбирайте косметику в косметолога. Адже лише спеціаліст точно знає, які продукти підійдуть вашому типу шкіри, а які призведуть до передчасної появи ознак старіння.

Контролюйте свою міміку. Не забувайте про це правило, навіть якщо вас ніхто не бачить. Красуня та експертка модельного реаліті Соня Плакидюк додала: "Вдома ходжу з максимально розслабленим обличчям, мов дурник. Також поспостерігайте, який вираз ви фіксуєте, і дуже здивуєтеся".



Чиста і гладенька шкіра обличчя Соні Плакидюк / Фото з інстаграму зірки