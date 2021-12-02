Эксперт реалити-шоу "Топ-модель по-украински" на Новом канале заботится о своей внешности. Несколько бьюти-секретов помогают ей всегда иметь молодой и свежий вид.

Полезно для вас Как предотвратить сухость кожи: 5 ежедневных привычек, которые зимой пригодятся всем

Красота Сони является яркой, неординарной и незабываемой, а кожа – идеальной, потому что на ней нет высыпания или неровностей. Ранее звездному фотографу пришлось пройти курс биоревитализации, чтобы вылечить гипертиреоз. Однако до сих пор женщина придерживается ежедневного ухода и борется с появлением морщин.

Как сохранить молодость: 5 советов от Сони Плакидюк

Воздержитесь от контакта рук с лицом, если для этого нет крайней необходимости. Также попробуйте проследить за тем, как вы сидите, опершись щекой о руку, растягивая кожу. От такой привычки стоит избавиться. Делайте это постепенно, а впоследствии поблагодарите себя.

Удаляйте остатки косметики с лица, хоть насколько уставшие приходите домой. Независимо от своего состояния, старайтесь найти время, чтобы умыться. В противном случае прыщи, морщины, раздражения очень быстро напомнят о себе.

Соня Плакидюк умывается исключительно питьевой водой. Она советует всем следить за качеством воды, которую вы используете для ухода за кожей.



Как продлить молодость кожи / Фото из инстаграма Сони Плакидюк

Следующий совет от звездного фотографа: подбирайте косметику у косметолога. Ведь только специалист точно знает, какие продукты подойдут вашему типу кожи, а какие приведут к преждевременному появлению признаков старения.

Контролируйте свою мимику. Не забывайте об этом правиле, даже если вас никто не видит. Красавица и эксперт модельного реалити Соня Плакидюк добавила: "Дома хожу с максимально расслабленным лицом, как дурачок. Также понаблюдайте, какое выражение вы фиксируете, и очень удивитесь".



Чистая и гладкая кожа лица Сони Плакидюк / Фото из инстаграма звезды