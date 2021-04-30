Юлія Седлецька – трихологиня, спеціалістка з реабілітації волосся і шкіри голови з 13-річним досвідом, членкиня Асоціації трихологів України. Вона відповіла на найбільш поширенні запитання, які стосуються росту волосся, та дала декілька корисних б'юті-порад.

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Як швидко відростити волосся і покращити його стан

Чи можна впливати на швидкість росту волосся чи тут вся справа у генетичному факторі?

За словами Юлії, якість і густина волосся залежать від генетичного фактору. Проте з віком та під впливом різноманітних зовнішніх і внутрішніх чинників кожна дівчина може помітити, що волосся втратило силу і росте повільніше.

Фактори, які впливають на особливості росту і стану шевелюри, називають ендогенними. Серед них: гормональне тло, харчування, природне старіння, режим сну, водний баланс, робота кишково-шлункового тракту. Також виділяють екзогенні чинники: фарбування, екологія, застосування стайлерів і стайлінгових засобів.

Як пришвидшити ріст волосся і покращити стан локонів?

Аби стан волосин, які формуються, був хорошим, Юлія радить проходити курси препаратів, які володіють властивістю розширювати судини. Також вони повинні омолоджувати клітини шкіри і насичувати живильними елементами волосяний фолікул. Трихологиня радить звертати увагу на склади продуктів для догляду за волоссям. Найбільш ефективно стимулюють ріст волосин рослинні компоненти: капсикум, хвощ польовий, екстракти бруньок берези і чорної смородини, стовбурові клітини яблуні та бузку.

Зокрема, слід регулярно робити пілінг шкіри голови і використовувати добавки з амінокислотами. При цьому не забувайте контролювати показники феритину і вітаміну D у крові. Усі зусилля для стимулювання росту волосся і покращення його стану допоможуть отримати відмінний результат.

Чи може стрижка і часте розчісування волосся пришвидшити ріст волосся

Юлія Седлецька каже, що ні. Натомість трихологиня вірить у зв'язок стрижки з місячними циклами. Наприклад, якщо стригтися на зростаючий Місяць у поєднанні з позитивною енергетикою стиліста, то волосся буде красивішим, здоровішим і довшим.