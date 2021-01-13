Американська модель та молода мільярдерка Кайлі Дженнер, яка також вже давніше створила власний б’юті-бренд Kylie Cosmetics, регулярно випускає нові косметичні продукти. Серед них елементи декоративної і доглядової косметики. Нещодавно зірка представила санітайзер, через що її розкритикували в соцмережі. Але є й ті, хто захищає підприємницю.

Частина прихильників Кайлі Дженнер розкритикували її через спробу нажитися на пандемії. Адже вона додала до лінійки косметики від Kylie Cosmetics санітайзер, який у час пандемії потрібен усім, повідомляє Wonderzine.

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Кайлі Дженнер розкритикували через санітайзер

В асортименті засобів б’юті-бренду Кайлі Дженнер Kylie Cosmetics з’явився санітайзер для шкіри класу люкс. Його вартість становить 7 доларів (приблизно 200 гривень). Після презентації в соцмережах інстаграм і твіттер на офіційних сторінках бренду нового санітайзера прихильники продукції Kylie Cosmetics звинуватили власницю бренду в тому, що вона пробує нажитися на потребі людей під час пандемії.

Якщо дійсно хочеш допомогти людям, зроби його безкоштовним,

– написала одна з користувачок твіттеру.

Інші люди стали на захист молодої мільярдерки. Вони стверджували, що перед тим, як запустити дезінфектор у продаж, вона безкоштовно передала його лікарням Лос-Анджелеса.

my @kylieskin hand sanitizer is here!! https://t.co/DbSy7Ahhza ? 80% alcohol, fast drying, and formulated with glycerin to prevent dryness! pic.twitter.com/TVTNPdRh6F — Kylie Jenner (@KylieJenner) January 5, 2021

Суперечки у соцмережах точаться досі. Поки що Кайлі Дженнер не підтвердила жодного факту і нічого не спростувала.