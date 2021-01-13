Американская модель и молодая миллиардерша Кайли Дженнер, которая также раньше создала собственный бьюти-бренд Kylie Cosmetics, регулярно выпускает новые косметические продукты. Среди них элементы декоративной и уходовой косметики. Недавно звезда представила санитайзер, из-за которого ее раскритиковали в соцсети. Но есть и те, кто защищает предпринимательницу.

Часть сторонников Кайли Дженнер раскритиковала ее за попытку нажиться на пандемии. Ведь она добавила к линейке косметики от Kylie Cosmetics санитейзер, который в настоящее время пандемии нужен всем, сообщает Wonderzine.

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Кайли Дженнер раскритиковали из-за санитайзера

В ассортименте средств бьюти-бренда Кайли Дженнер Kylie Cosmetics появился санитайзер для кожи класса люкс. Его стоимость составляет 7 долларов (примерно 200 гривен). После презентации в соцсетях инстаграм и твиттер на официальных страницах бренда нового санитайзера сторонники продукции Kylie Cosmetics обвинили владелицу бренда в том, что она пытается нажиться на потребности людей во время пандемии.

Если действительно хочешь помочь людям, сделай его бесплатным,

– написала одна из пользовательниц твиттера.

Другие люди встали на защиту молодой миллиардерши. Они утверждали, что перед тем, как запустить дезинфектор в продажу, она бесплатно передала его больницам Лос-Анджелеса.

my @kylieskin hand sanitizer is here!! https://t.co/DbSy7Ahhza ? 80% alcohol, fast drying, and formulated with glycerin to prevent dryness! pic.twitter.com/TVTNPdRh6F — Kylie Jenner (@KylieJenner) January 5, 2021

Споры в соцсетях идут до сих пор. Пока Кайли Дженнер не подтвердила ни одного факта и ничего не опровергла.