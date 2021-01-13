Хочет нажиться на пандемии: Кайли Дженнер раскритиковали из-за выпуска санитайзера – детали
Американская модель и молодая миллиардерша Кайли Дженнер, которая также раньше создала собственный бьюти-бренд Kylie Cosmetics, регулярно выпускает новые косметические продукты. Среди них элементы декоративной и уходовой косметики. Недавно звезда представила санитайзер, из-за которого ее раскритиковали в соцсети. Но есть и те, кто защищает предпринимательницу.
Часть сторонников Кайли Дженнер раскритиковала ее за попытку нажиться на пандемии. Ведь она добавила к линейке косметики от Kylie Cosmetics санитейзер, который в настоящее время пандемии нужен всем, сообщает Wonderzine.
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Кайли Дженнер раскритиковали из-за санитайзера
В ассортименте средств бьюти-бренда Кайли Дженнер Kylie Cosmetics появился санитайзер для кожи класса люкс. Его стоимость составляет 7 долларов (примерно 200 гривен). После презентации в соцсетях инстаграм и твиттер на официальных страницах бренда нового санитайзера сторонники продукции Kylie Cosmetics обвинили владелицу бренда в том, что она пытается нажиться на потребности людей во время пандемии.
Если действительно хочешь помочь людям, сделай его бесплатным,
– написала одна из пользовательниц твиттера.
Другие люди встали на защиту молодой миллиардерши. Они утверждали, что перед тем, как запустить дезинфектор в продажу, она бесплатно передала его больницам Лос-Анджелеса.
Споры в соцсетях идут до сих пор. Пока Кайли Дженнер не подтвердила ни одного факта и ничего не опровергла.
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