Відомий американський дизайнер Гарріс Рід називає себе гендер-квіром. Він вважає, що косметикою повинні користуватися як жінки, так і чоловіки. Тому разом з легендарним директором з питань макіяжу MAC, Террі Барбером, Гарріс представив гендерно нейтральну лінійку косметики.

Колаборація гендер-квір дизайнера та MAC Cosmetics є особливою. Він (англійською правильніше говорити their) наполягає на тому, що декоративна косметика не повинна "мати гендеру" та підходити усім, пише Vogue.

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Гендерно нейтральна лінійка косметики

Дизайнер Гарріс Рід виріс у Лос-Анджелесі. Його батько Нік Рід працював режисером та був відомим документалістом. Мати Гарріса також була творчою людиною – колишня модель, яка замолоду любила відпочивати в Studio 54, а потім спробувала свої сили у виготовлення свічок, ще пізніше перекваліфікувалася в парфумерки. Тому майбутній дизайнер ще з дитинства не був обмеженим у самовираженні. Тепер він живе в Лондоні, знімається в Gucci, створює епатажні образи для Гаррі Стайлза, Соланж Ноулз і Троя Сівана. Популярність Ріда продовжує зростати завдяки його новій колаборації з MAC.

Творці колекції макіяжу надихалися романтикою глем-року. У результаті вони представили 4 продукти у кремових відтінках: від ніжних вікторіанських рожевих до металіку. Серед яких: набір з 9 відтінків тіней (6 з яких шимерні), 3 відтінки помади (винний, червоний, коричневий), рум’яна, а також олівець для макіяжу очей у золотистому кольорі. Зокрема, деякі засоби є універсальними. Наприклад, завдяки кремовій текстурі помади її також можна використовувати як тінт для щік чи тіні.

Що люблю в макіяжі, так це те, що я можу не перевдягатися впродовж дня, але можу змінити свій макіяж одним дотиком пальця. Це справді дозволяє виглядати по-різному… практично лише завдяки тому, що вміщується у вашій кишені,

– розповідає Гарріс Рід.

Террі Барбер описує відтінки косметичних продуктів з гендерно нейтральної лінійки як плавні, з різними впливами, від живопису епохи Відродження до культових образів Девіда Бові і юного Міка Джаггера. Він додає: "Колекція перенесе вас від легкої свіжості до високого гламуру й до того, що між ними".

Косметику можна буде придбати на офіційному сайті MAC з 19 лютого.