Ідеалів не існує: 9 знаменитостей, які не комплексують через свої проблемами зі шкірою

Прищі, плями та інші особливості на шкірі – це не причина для комплексів. Ви будете здивовані, які всесвітньовідомі актори, моделі, співаки, інфлуенсери не є ідеальними та мають проблеми зі шкірою, але вони полюбили себе такими, як є, і їхня впевненість надихає.

Не у всіх зірок ідеальна фарфорова шкіра, але це не впливає на їхню популярність. Наприклад, дуже красива та успішна модель Вінні Гарлоу, якій діагностували хронічне захворювання шкіри, обійшла чимало конкуренток і сміливо бере участь у зйомках топлес. Тому вам також не варто перейматися через проблеми зі шкірою.

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Знаменитості, які не приховують свої проблеми зі шкірою

Вінні Гарлоу

Дівчина є однією із найбільш затребуваних моделей у світі, не дивлячись на те, що їй діагностували вітиліго – хронічне захворювання шкіри, коли меланін нерівномірно розподіляється по шкірі, залишаючи плями різної форми. Звісно, свого часу Вінні страждала через глузування та навіть була близькою до самогубства. Але завдяки силі свого характеру, наполегливості та цілеспрямованості Вінні помітили: Тайра Бенкс запропонувала дівчині з незвичайною зовнішністю взяти участь в реаліті-шоу. Після цього модель почала швидко підійматися по кар'єрній драбині. А її ролик на ютубі про складності й секрети боротьби із хворобою надихає багатьох людей.



Вінні Гарлоу / Фото з інстаграму моделі

Кім Кардашян

Найпопулярніша сестра сімейства Кендалл-Кардашян успадкувала псоріаз – хронічне аутоімунне захворювання шкіри. Тому Кім добре знайомі висипання і лущення шкіри. В 25 років красуня дізналася про свою проблему, але не спішила розповідати про це на публіку. Проте нещодавно вона знайшла в собі сили – опублікувала світлину ноги з ознаками псоріазу та написала: "Сексуально". Щоб не загострювати хворобу, зірка дотримується спеціальної дієти, використовує мазі й сироватки і намагається уникати стресу.



Проблеми зі шкірою Кім Кардашян / Фото Grazia



Як виглядає псоріаз / Фото Grazia

Кара Делевінь

Навіть муза Карла Лагерфельда не є ідеальною, але це не заважає їй бути впевненою, харизматичною і завжди мати бездоганний вигляд. Модель ділилася зі шанувальниками історіями, коли люди не хотіли торкатися до неї та натягували рукавиці під час спілкування. Адже Кара також має псоріаз. Модель не хвилюється через це, а продовжує активно лікуватися та їздити на Мертве море, де стан її шкіри покращується.



Особливості шкіри моделі / Фото Getty Images

Анна Сєдокова

Співачка страждає від кропивниці. Через алергічні подразники, тривале перебування на сонці, стрес на її тілі з'являються пухирці, які набрякають та сверблять. Анна не приховує своїх особливостей та підтримує підписників, які мають аналогічний діагноз, ділиться досвідом боротьби зі симптомами.



Шкіра Анни Сєдокової / Фото Grazia

Кеті Перрі

У Кеті Перрі не завжди ідеальний макіяж, модна зачіска та гладка шкіра. Щоб досягти доглянутого вигляду, зірка не лише маскує недоліки на обличчі косметикою, але й дотримується здорового харчування і використовує аптечні доглядові засоби.



Через стан шкіри не варто втрачати впевненість / Фото Getty Images

Кендалл Дженнер

Модель, яка користується популярністю та чудово заробляє на своїй красі, тривалий час боролася з акне. Ще з підліткового віку прищі турбували Кендалл, а згодом – постакне. Модель вдавалася до пілінгів, лазерного шліфування та аптечних засобів. Тепер знаменита красуня ділиться особистим досвідом і радить якомога швидше звертатися до дерматолога.



Акне у зірок / Фото Getty Images

Брітні Спірс

Під час відпочинку зірка дозволяє шкірі відпочити від косметики, тому папараці неодноразово фіксували недоліки на її обличчі. Аби позбутися від прищів, Брітні переконана, що потрібно влаштовувати детокс своєму організму, зокрема відмовлятися від алкоголю та фаст-фуду.



Брітні Спірс має висипання на шкірі / Фото Grazia

Меган Фокс

Яскрава і зваблива голлівудська красуня протягом кількох років боролась із висипаннями і прищами на шкірі. Акторці вдалося позбутися від вугрового висипу, але тепер у неї залишилися рубці, які можна помітити, якщо подивитися на фото Меган без ретуші.



Рубці і пігментні плями на шкірі Меган Фокс / Фото Getty Images

Камерон Діас

Ще одна зірка, яка добре знайома зі шкірними захворюваннями. В акторки розширені пори, прищі та жирний тип шкіри. Вона боролася з проблемами ще з юності, а згодом почала страждати і від псоріазу. Але жодні особливості на шкірі не вплинули на впевненість і кар'єру Камерон Діас.



Акне – не причина соромитися / Фото Grazia