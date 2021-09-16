Идеалов не существует: 9 знаменитостей, которые не комплексуют из-за своих проблем с кожей

Прыщи, пятна и другие особенности на коже – это не причина для комплексов. Вы будете удивлены, какие всемирно известные актеры, модели, певцы, инфлуенсеры не идеальные и имеют проблемы с кожей, но они полюбили себя такими, какими есть, и их уверенность вдохновляет.

Не у всех звезд идеальная фарфоровая кожа, но это не влияет на их популярность. Например, очень красивая и успешная модель Винни Харлоу, которой диагностировали хроническое заболевание кожи, обошла немало конкуренток и смело участвует в съемках топлес. Поэтому вам также не стоит беспокоиться из-за проблем с кожей.

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Знаменитости, которые не скрывают свои проблемы с кожей

Винни Харлоу

Девушка является одной из самых востребованных моделей в мире, несмотря на то, что ей диагностировали витилиго – хроническое заболевание, когда меланин неравномерно распределяется по коже, оставляя пятна различной формы. Конечно, в свое время Винни страдала из-за насмешек и даже была близка к самоубийству. Но благодаря силе своего характера, настойчивости и целеустремленности Винни заметили: Тайра Бэнкс предложила девушке с необычной внешностью принять участие в реалити-шоу. После этого модель стала быстро подниматься по карьерной лестнице. А ее ролики на ютубе о сложностях и секретах борьбы с болезнью вдохновляют многих людей.



Винни Харлоу / Фото с инстаграма модели

Ким Кардашян

Самая популярная сестра семейства Кендалл-Кардашян унаследовала псориаз – хроническое аутоиммунное заболевание кожи. Поэтому Ким хорошо знакомы высыпания и шелушение кожи. В 25 лет красавица узнала о своей проблеме, но не спешила рассказывать об этом на публику. Однако недавно она нашла в себе силы – опубликовала фотографию ноги с признаками псориаза и написала: "Сексуально". Чтобы не обострять болезнь, звезда придерживается специальной диеты, использует мази и сыворотки и старается избегать стресса.



Проблемы с кожей Ким Кардашян / Фото Grazia



Как выглядит псориаз​ / Фото Grazia

Кара Делевинь

Даже муза Карла Лагерфельда не идеальна, но это не мешает ей быть уверенной, харизматичной и всегда выглядеть безупречно. Модель делилась с поклонниками историями, когда люди не хотели прикасаться к ней и натягивали перчатки во время общения. Ведь Кара также имеет псориаз. Модель не волнуется из-за этого, а продолжает активно лечиться и ездить на Мертвое море, где состояние ее кожи улучшается.



Особенности кожи модели / Фото Getty Images

Анна Седокова

Певица страдает от крапивницы. Через аллергических раздражителей, длительного пребывания на солнце, стресса на ее теле появляются пузырьки, которые отекают и чешутся. Анна не скрывает своих особенностей и поддерживает подписчиков, которые имеют аналогичный диагноз, делится опытом борьбы с симптомами.



Кожа Анны Седоковой / Фото Grazia

Кэти Перри

У Кэти Перри не всегда идеальный макияж, модная прическа и гладкая кожа. Чтобы достичь ухоженного вида, звезда не только маскирует недостатки на лице косметикой, но и придерживается здорового питания и использует аптечные уходовые средства.



Из-за состояния кожи не стоит терять уверенность/ Фото Getty Images

Кендалл Дженнер

Модель, которая пользуется популярностью и отлично зарабатывает на своей красоте, длительное время боролась с акне. Еще с подросткового возраста прыщи беспокоили Кендалл, а впоследствии – постакне. Модель прибегала к пилингам, лазерной шлифовке и аптечным средствам. Теперь знаменитая красавица делится личным опытом и советует как можно быстрее обращаться к дерматологу.



Акне у звезд / Фото Getty Images

Бритни Спирс

Во время отдыха звезда позволяет коже отдохнуть от косметики, поэтому папарацци неоднократно фиксировали недостатки на ее лице. Чтобы избавиться от прыщей, Бритни убеждена, что нужно устраивать детокс своему организму, в частности отказываться от алкоголя и фаст-фуда.



Бритни Спирс имеет высыпания на коже​ / Фото Grazia

Меган Фокс

Яркая и соблазнительная голливудская красавица в течение нескольких лет боролась с высыпаниями и прыщами на коже. Актрисе удалось избавиться от угревой сыпи, но теперь у нее остались рубцы, которые можно заметить, если посмотреть на Меган без ретуши.



Рубцы и пигментные пятна на коже Меган Фокс / Фото Getty Images

Камерон Диас

Еще одна звезда, которая хорошо знакома с кожными заболеваниями. У актрисы расширенные поры, прыщи и жирный тип кожи. Она боролась с проблемами еще с юности, а впоследствии стала страдать и от псориаза. Но никакие особенности на коже не повлияли на уверенность и карьеру Камерон Диас.



Акне – не причина стыдиться / Фото Grazia