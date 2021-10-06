Похресниця принца Чарльза, дизайнерка і колишня модель, Індія Хікс вийшла заміж за свого партнера у 54-річному віці. Вона зізналася, що їй важко було придумати образ нареченої. Жінка розповідала, що не хотіла виглядати «смішно». Проте класичний макіяж і зачіска, в якій основна частина волосся була зібрана під вуаллю, виглядали бездоганно на нареченій. Якщо ви також зібралися заміж, то вам знадобляться поради для створення доречної і красивої весільної зачіски.

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Ідеальна зачіска для наречених, яким за 40: поради

Не поспішайте. Сонні-Джо Макфарлейн, яка відповідала за неймовірну зачіску принцеси Євгенії, радить почати вибирати зачіску і перукаря заздалегідь. Ви повинні довіряти спеціалісту. Також напередодні великого дня не робіть кардинальних змін у кольорі та довжині волосся. Сонні-Джо каже, що найважливіше – це наречена, яка відчуває себе впевнено і спокійні.

Сонні-Джо Макфарлейн, яка відповідала за неймовірну зачіску принцеси Євгенії, радить почати вибирати зачіску і перукаря заздалегідь. Ви повинні довіряти спеціалісту. Також напередодні великого дня не робіть кардинальних змін у кольорі та довжині волосся. Сонні-Джо каже, що найважливіше – це наречена, яка відчуває себе впевнено і спокійні. Подбайте про хороший догляд за волоссям. Аби на весіллі ваше волосся було густим, блискучим і здоровим, потрібно задовго до цього дня почати правильно за ним доглядати. Зірковий перукар Джордж Нортвуд зазначає, що жінкам старше 40 років напередодні весілля варто зробити салонні професійні процедури для догляду за шевелюрою. Адже з віком волосся стає сухим і значно товщає. Нортвуд радить 1 раз на тиждень використовувати зволожувальну маску, придбати якісний шампунь і кондиціонер. Проте кондиціонера у день весілля потрібно уникати, бо він може обтяжити волосини. Обережно мийте волосся вранці, щоб воно було максимально природним і невагомим.



Зачіска на весілля Індії Хікс / Фото з інстаграму @davidloftus

Комфорт – запорука успіху. Коли ви виходите заміж, насамперед потрібно відчувати себе комфортно. "Отже, якщо ви звикли носити хвости у повсякденному житті, то попрацюйте з професіоналом, щоб він створив відповідний хвіст для нареченої – більш гладкий, ніж повсякденний, зі сучасними елементами. Таким чином ви не будете відчувати себе занадто поза зоною комфорту у великий день і все ще будете схожі на себе, але виглядати як найкраща версія себе" – ділиться досвідом Нортвуд. Тому не вибирайте невластивий стиль зачіски для себе на весілля.

Коли ви виходите заміж, насамперед потрібно відчувати себе комфортно. "Отже, якщо ви звикли носити хвости у повсякденному житті, то попрацюйте з професіоналом, щоб він створив відповідний хвіст для нареченої – більш гладкий, ніж повсякденний, зі сучасними елементами. Таким чином ви не будете відчувати себе занадто поза зоною комфорту у великий день і все ще будете схожі на себе, але виглядати як найкраща версія себе" – ділиться досвідом Нортвуд. Тому не вибирайте невластивий стиль зачіски для себе на весілля. Якщо є сумніви, класика – найкращий вихід. Зверніть увагу на класичні зачіски: щось шикарне й елегантне, що не буде виглядати застарілим. Наприклад, недбалий пучок, який підійде будь-якій довжині і текстурі волосся. Надихайтеся весільним образом Меган Маркл.

Зверніть увагу на класичні зачіски: щось шикарне й елегантне, що не буде виглядати застарілим. Наприклад, недбалий пучок, який підійде будь-якій довжині і текстурі волосся. Надихайтеся весільним образом Меган Маркл. Працюйте навіть з коротким волоссям. Хибно вважати, що короткому волоссю не потрібен догляд і вкладання. Якщо використати необхідні стайлінгові засоби, то укладка на короткому волоссі матиме ідеальний вигляд. Переконайтеся, що перукар наніс на ваші пасма спрей для текстурування, а потім хороший фініш.



Весілля Керрі Бредшоу / Фото Getty Images

Візьміть до уваги діадеми та вуалі. Подумайте, як включити фату або аксесуар у весільну зачіску, якщо, звісно, хочете їх. Тут завжди доречним буде гладенький низький пучок. Також можна зробити класичні розпущені хвилі. Нортвуд радить зробити пробну зачіску та приміряти вуаль.

Подумайте, як включити фату або аксесуар у весільну зачіску, якщо, звісно, хочете їх. Тут завжди доречним буде гладенький низький пучок. Також можна зробити класичні розпущені хвилі. Нортвуд радить зробити пробну зачіску та приміряти вуаль. Подумайте про зміну зачіски. Меган Маркл змінювала свій охайний пучок після церемонії. Хікс розплутував її шиньйон для вечірки. Стиліст каже, що для церкви слід робити витончену укладку, а потім волосся можна розпустити, створивши більш розслаблений і звабливий образ для танців.



Стильна укладка нареченої / Фото Getty Images