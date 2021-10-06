Крестница принца Чарльза, дизайнер и бывшая модель, Индия Хикс вышла замуж за своего партнера в 54-летнем возрасте. Она призналась, что ей трудно было придумать образ невесты. Женщина рассказывала, что не хотела выглядеть "смешно". Однако классический макияж и прическа, в которой основная часть волос была собрана под вуалью, выглядели безупречно на невесте. Если вы тоже собрались замуж, то вам понадобятся советы для создания уместной и красивой свадебной прически.

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Идеальная прическа для невест, которым за 40: советы

Не торопитесь. Сонни-Джо Макфарлейн, которая отвечала за невероятную прическу принцессы Евгении, советует начать выбирать прическу и парикмахера заранее. Вы должны доверять специалисту. Также накануне большого дня не делайте кардинальных изменений в цвете и длине волос. Сонни-Джо говорит, что самое важное – это невеста, которая чувствует себя уверенно и спокойны.

Сонни-Джо Макфарлейн, которая отвечала за невероятную прическу принцессы Евгении, советует начать выбирать прическу и парикмахера заранее. Вы должны доверять специалисту. Также накануне большого дня не делайте кардинальных изменений в цвете и длине волос. Сонни-Джо говорит, что самое важное – это невеста, которая чувствует себя уверенно и спокойны. Позаботьтесь о хорошем уходе за волосами. Чтобы на свадьбе ваши волосы были густыми, блестящими и здоровыми, нужно задолго до этого дня начать правильно за ним ухаживать. Звездный парикмахер Джордж Нортвуд отмечает, что женщинам старше 40 лет накануне свадьбы стоит сделать салонные профессиональные процедуры для ухода за шевелюрой. Так как с возрастом волосы становятся сухими и значительно утолщаются. Нортвуд советует 1 раз в неделю использовать увлажняющую маску, приобрести качественный шампунь и кондиционер. Однако кондиционера в день свадьбы нужно избегать, потому что он может утяжелить волосы. Аккуратно мойте волосы утром, чтобы они были максимально естественными и невесомыми.



Прическа на свадьбу Индии Хикс / Фото из инстаграма @davidloftus

Комфорт – залог успеха. Когда вы выходите замуж, первым делом нужно чувствовать себя комфортно. "Итак, если вы привыкли носить хвосты в повседневной жизни, то поработайте с профессионалом, чтобы он создал подходящий хвост для невесты – более гладкий, чем повседневный, с современными элементами. Таким образом вы не будете чувствовать себя слишком вне зоны комфорта в большой день и все еще будете похожи на себя, но будете выглядеть как лучшая версия себя", – делится опытом Нортвуд. Поэтому не выбирайте несвойственный стиль прически для себя на свадьбу.

Когда вы выходите замуж, первым делом нужно чувствовать себя комфортно. "Итак, если вы привыкли носить хвосты в повседневной жизни, то поработайте с профессионалом, чтобы он создал подходящий хвост для невесты – более гладкий, чем повседневный, с современными элементами. Таким образом вы не будете чувствовать себя слишком вне зоны комфорта в большой день и все еще будете похожи на себя, но будете выглядеть как лучшая версия себя", – делится опытом Нортвуд. Поэтому не выбирайте несвойственный стиль прически для себя на свадьбу. Если есть сомнения, классика – лучший выход. Обратите внимание на классические прически: что-то шикарное и элегантное, что не будет выглядеть устаревшим. Например, небрежный пучок, который подойдет любой длине и текстуре волос. Вдохновляйтесь свадебным образом Меган Маркл.

Обратите внимание на классические прически: что-то шикарное и элегантное, что не будет выглядеть устаревшим. Например, небрежный пучок, который подойдет любой длине и текстуре волос. Вдохновляйтесь свадебным образом Меган Маркл. Работайте даже с короткими волосами. Ошибочно считать, что коротким волосам не нужен уход и укладка. Если использовать необходимые стайлинговые средства, то укладка на коротких волосах будет иметь идеальный вид. Убедитесь, что парикмахер нанес на ваши пряди спрей для текстурирования, а затем хороший финиш.



Свадьба Кэрри Брэдшоу / Фото Getty Images

Примите во внимание диадемы и вуали. Подумайте, как включить фату или аксессуар в прическу, если, конечно, хотите их. Здесь всегда уместным будет гладенький низкий пучок. Также можно сделать классические распущенные волны. Нортвуд советует сделать пробную прическу и примерить вуаль.

Подумайте, как включить фату или аксессуар в прическу, если, конечно, хотите их. Здесь всегда уместным будет гладенький низкий пучок. Также можно сделать классические распущенные волны. Нортвуд советует сделать пробную прическу и примерить вуаль. Подумайте о смене прически. Меган Маркл меняла свой опрятный пучок после церемонии. Хикс распутывал ее шиньон для вечеринки. Стилист говорит, что для церкви следует делать изящную укладку, а затем волосы можно распустить, создав более расслабленный и обольстительный образ для танцев.



Стильная укладка невесты / Фото Getty Images