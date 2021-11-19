Голливудская звезда, которая стала наиболее известной по фильмам Disney, любит экспериментировать с прическами и макияжем. Перед сезоном новогодних корпоративов и вечеринок 3 простых, быстрых и эффектных укладок от Ванессы Хадженс пригодятся каждой женщине, которая стремится выглядеть красиво и не тратить на создание образа много времени.

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Быстро и стильно: 3 экспресс-укладки от Ванессы Хадженс

Укладка с гладкими прядями и косым пробором

Над этой элегантной укладкой для актрисы работал ее любимый звездный hair-стилист Даниэль Прияно. Чтобы собственноручно создать эффект гладкости на волосах, вам понадобится гель, чтобы зафиксировать пряди, а затем воспользуйтесь специальным утюжком, чтобы красиво подкрутить наружу кончики шевелюры.

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Высокий пучок и свободные пряди у лица

Пучок – это одна из самых трендовых причесок последних лет. Ванесса Хадженс продемонстрировала ее интересную и модную интерпретацию. Для создания укладки необходимо зачесать волосы назад и собрать в высокий пучок, зафиксировать его шпильками, а затем спрятать их под красивой лентой. Теперь следует использовать тонкую расческу, чтобы выпустить пряди возле лица. Превратите их в роскошные локоны с помощью конусной плойки.

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Beach waves

Вариант укладки подойдет как на вечеринку, так и для офисных будней. Первым делом вымойте волосы, высушите их лишь на 70 процентов, нанесите немного текстурированного спрея, поделите шевелюру на равные части и заплетите 2 косы на ночь. Утром распустите локоны, взъерошите их пальцами. Если будет такая необходимость, то добавьте еще средства для текстуры.

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