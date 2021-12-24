Ідеальний французький боб: Дуа Ліпа вразила зміною іміджу – фото

Дуа Ліпа повернулася до свого фірмового каре саме перед сезоном вечірок. Популярна співачка надихає мільйони шанувальників повторити культову стрижку.

Боб-каре, як у французьких дівчат, встиг полюбитися багатьом зіркам. Дуа Ліпа вирішила розлучитися зі своїми довгими локонами та наважитися на кардинальні зміни іміджу.

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Дуа Ліпа повернулася до каре

Протягом останніх кількох років 26-річна Дуа Ліпа сміливо експериментувала з б’юті-образами. Стаючи більш популярною, знаменитість спочатку демонструвала фанам своє блискуче темне волосся. Згодом їй захотілося спробувати світлі відблиски на пасмах, після чого модниці зі всього світу також почали робити світлі чубчики.

Потім у співачки був період любові до рожевого омбре і яскраво-мідного відтінку, який страв одним із головних hair-трендів 2021. Тепер трендсеттерка повернулася не лише до чорного волосся, але й до фірмового каре.



Дуа Ліпа до зміни іміджу / Фото з інстаграму співачки

Напередодні різдвяних свят Дуа Ліпа написала під своїм останнім дописом в інстаграмі: "Закінчую рік, кутаючись у сяяння моєї б'юті-сім'ї YSL. Не можу дочекатися, коли ви це побачите". Як для Saint Laurent, так і для назви аромату – грайливий французький боб (стрижка French Girl) Ліпи годиться для всього: хвилястий і з рівним зрізом на рівні підборіддя.



Дуа Ліпа з фірмовим оновленим каре / Фото Vogue

Головна перевага французького бобу в тому, що він завжди має ефектний вигляд і не потребує особливого догляду. Все, що вам знадобиться, – це трохи води з морською сіллю для текстури, а далі кінці локонів зроблять усю роботу за вас.

Експерти в індустрії краси переконані, що популярність бобів усіх різновидів тільки зростатиме у 2022 році. Ліпа точно буде не єдиною зіркою із такою стрижкою. Однак вагомий крок до популяризації тренду вона зробила першою.



Чарівний французький боб / Фото з інстаграму @taylorlashae



Наймодніша стрижка всіх часів / Фото з інстаграму @hannahkleit