Идеальный французский боб: Дуа Липа поразила сменой имиджа – фото

Дуа Липа вернулась к своему фирменному каре как раз перед сезоном вечеринок. Популярная певица вдохновляет миллионы поклонников повторить культовую стрижку.

Боб-каре, как у французских девушек, успел полюбиться многим звездам. Дуа Липа решила расстаться со своими длинными локонами и отважиться на кардинальные изменения имиджа.

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Дуа Липа повернулась к каре

В течение последних нескольких лет 26-летняя Дуа Липа смело экспериментировала с бьюти-образами. Становясь более популярной, знаменитость изначально демонстрировала фанам свои блестящие темные волосы. Со временем ей захотелось попробовать светлые блики на прядях, после чего модницы со всего мира также начали делать светлые челки.

Затем у певицы был период любви к розовому омбре и ярко-медному оттенку, который стал одним из главных hair-трендов 2021. Теперь трендсеттерка вернулась не только к черным волосам, но и к фирменному каре.



Дуа Липа к смене имиджа / Фото из инстаграма певицы

Накануне рождественских праздников Дуа Липа написала под своей последней заметкой в инстаграме: "Заканчиваю год, кутаясь в сияние моей бьюти-семьи YSL. Не могу дождаться, когда вы это увидите". Как для Saint Laurent, так и для названия аромата – игривый французский боб (стрижка French Girl) Липы годится для всего: волнистый и с ровным срезом на уровне подбородка.



Дуа Липа с фирменным обновленным каре / Фото Vogue

Главное преимущество французского боба в том, что он всегда имеет эффектный вид и не нуждается в особом уходе. Все, что вам понадобится, – это немного воды с морской солью для текстуры, а дальше концы локонов сделают всю работу за вас.

Эксперты в индустрии красоты убеждены, что популярность бобов всех разновидностей будет только расти в 2022 году. Липа точно будет не единственной звездой с такой стрижкой. Однако весомый шаг к популяризации тренда она сделала первой.



Очаровательный французский боб / Фото из инстаграма @taylorlashae



Самая модная стрижка всех времен / Фото из инстаграма​ @hannahkleit