Ідеї осіннього манікюру, які закохують: 7 трендових фото
Джерело:Cosmopolitan
Манікюр є важливою складовою осіннього образу. У цьому сезоні в тренді будуть матове та глянсове покриття, стильні візерунки у вигляді хвиль і клітинок на нігті, а також як тематичні осінній порі року кольори, так і яскраві акценти. Про нові нейл-тенденції варто дізнатися більше.
Провідні манікюристи вже визначили, яким буде модний нейл-дизайн майбутнього сезону. Цікаво, що на початку осені свою актуальність збереже яскравий і колоритний арт на нігтях.
Більше ідей: Модний манікюр майбутньої осені: 5 найпопулярніших кольорів
Серед трендових відтінків лаків будуть цікаві інтерпретації теплого жовтого, оранжевого, коричневого і пісочного. Більш популярним восени стане матове покриття. Адже воно здатне надати будь-якому кольору модного ефекту приглушеності, що особливо тематично для осені. Золото в дизайні манікюру також буде трендовим елементом і додаватиме образу вишуканості.
Восени в манікюрі слід використовувати декор, зокрема абстракцію, градієнт, трендові "negative space" і "half-moon", ліплення, мармурове покриття, різноманітні об'ємні деталі та гліттер. Для натхнення вам стане в нагоді добірка зі 7 красивих ідей ідеального осіннього манікюру, які закохують у себе з першого погляду.
Манікюр на осінь 2021: трендові ідеї
Мікс осінніх відтінків
Затишні кольори / Фото з інстаграму @charsgelnails_
Модний золотий френч
Вдосконалений французький манікюр / Фото з істаграму @amyle.nails
Карамельні хвилі
Цікавий нейл-арт / Фото з істаграму @amyle.nails
Блиск завжди доречний
Осінній манікюр / Фото з інстаграму @charsgelnails_
Анімалістичні принти
Стильний нейл-дизайн / Фото з інстаграму @heluviee
Нюдовий half-moon
Осіння ідея / Фото з інстаграму @heluviee
У стилі Burberry
Трендовий дизайн / Фото з інстаграму @xnailsbymol
Романтичний мармур
Манікюр на осінь / Фото з інстаграму @aureum.collective