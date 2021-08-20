"Голі" нігті стали популярними як серед майстрів манікюру, так і серед світових селебріті. Цікаво, що актуальність такого нейл-дизайну продиктована не тільки модними тенденціями. Тут також справа у красі й практичності. Стильний і мінімалістичний манікюр надає рукам доглянутого й акуратного вигляду, доречної виразності та підкреслює природну привабливість образу загалом.
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Оголені нігті з натуральним покриттям чи стриманим яскравим акцентом є універсальними – підійдуть до будь-якого вбрання з нагоди того чи іншого заходу. На коротких нігтях особливо гарно виглядає прозорий лак.
Натомість довгі нігті слід доповнити стильним декором, щоб уникнути надто нудного ефекту. Майстри манікюру радять на нюдовій основі використовувати вишукану графіку, абстрактні візерунки, акуратне подвійне обрамлення, різноманітні варіанти френчу. Модних ідей для натхнення чимало.
10 красивих і модний ідей "голого" манікюру
На шляху до максимальної природності
Модний манікюр / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland
Геометрія, яка привертає увагу
Природний арт / Фото з інстаграму @betina_goldstein
Розкішник колір дорогих перл
Однотонне покриття / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland
Обгортка для справжнього скарбу
Манікюр / Фото з інстаграму @gelsbybry
Ефект конфетті
Ніжний декор / Фото з інстаграму @charsgelnails_
Усе шепоче про любов
Мінімалістичний дизайн / Фото з інстаграму @gelsbybry
Подвійні срібні смужки
Витончений манікюр / Фото з інстаграму @charsgelnails_
Мінімалізм – це стильно
Ніжні акценти в нейл-дизайні / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland
Сліди морського дна
Оригінальна ідея / Фото з інстаграму @betina_goldstein
Голографічний френч
Нігті, які зачаровують / Фото з інстаграму @charsgelnails_