Идеи осеннего маникюра, которые влюбляют: 7 трендовых фото

Маникюр является важной составляющей осеннего образа. В этом сезоне в тренде будут матовое и глянцевое покрытие, стильные узоры в виде волн и клеточек на ногти, а также как тематические осеннему времени года цвета, так и яркие акценты. О новых нейл-тенденциях стоит узнать больше.

Ведущие маникюристы уже определили, каким будет модный нейл-дизайн будущего сезона. Интересно, что в начале осени свою актуальность сохранит яркий и колоритный арт на ногтях.

Больше идей: Модный маникюр будущей осени: 5 самых популярных цветов

Среди трендовых оттенков лаков будут интересные интерпретации теплого желтого, оранжевого, коричневого и песочного. Наиболее популярным осенью станет матовое покрытие. Ведь оно способно предоставить любому цвету модный эффект приглушенности, что особенно тематично для осени. Золото в дизайне маникюра также будет трендовым элементом и будет добавлять образу изысканности.

Осенью в маникюре следует использовать декор, в частности абстракцию, градиент, трендовые "negative space" и "half-moon", лепку, мраморное покрытие, различные объемные детали и глиттер. Для вдохновения вам пригодится подборка из 7 красивых идей идеального осеннего маникюра, которые влюбляют в себя с первого взгляда.

Маникюр на осень 2021: трендовые идеи

Микс осенних оттенков



Уютные цвета / Фото с инстаграма @charsgelnails_

Модный золотой френч



Усовершенствованный французский маникюр / Фото с истаграма @amyle.nails

Карамельные волны



Интересный нейл-арт / Фото с истаграма @amyle.nails

Блеск всегда уместен



Осенний маникюр / Фото с инстаграма @charsgelnails_

Анималистические принты



Стильный нейл-дизайн / Фото с инстаграма @heluviee

Нюдовий half-moon



Осенняя идея / Фото с инстаграма @heluviee

В стиле Burberry



Трендовый дизайн / Фото с инстаграма @xnailsbymol

Романтический мрамор



Маникюр на осень / Фото с инстаграма @aureum.collective