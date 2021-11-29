Нове – добре забуте старе. Тренди у зачісках майбутньої зими сподобаються тим, хто ностальгує за популярними б'юті-рішеннями з минулої епохи.

Вас зацікавить Чубчики, піксі чи кучері: які стрижки будуть найбільш трендовими в 2022

Головні hair-тренди зими 2021 – 2022

Починайте з об'єму

Найбільш популярними hair-трендом буде об'єм і навіть начісування волосся. Аби повторити модну зачіску, вам знадобиться чимало лаку для фіксації. Надихайтеся фірмовими блискучими, розкішними та об’ємними біля коренів пасмами Дженніфер Лопес і Тіни Кунакі.



Ретрозачіска від Тіни Кунакі / Фото з інстаграму моделі

Вільні пасма

Красуні, якими зараз близько 30 років, повинні пам'ятати шкільні експерименти з укладкою. Випущені біля обличчя накручені локони або гладкі пасма у поєднанні зі хвостиком чи пучком будуть знову в моді.



Стиль укладок Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі

Щільні кучері

Власницям кучерявого волосся пощастило, а всім іншим варто замість випрямляння шевелюри починати створювати пружні кучері, які будуть на піку популярності цієї зими. Насамперед виберіть якісний текстурувальний спрей і хороший незмивний догляд, аби надати локонам більш здорового та виразного вигляду.



Модні кучері / Фото з інстаграму @lacyredway

Сяйво і гладкість

Тренд liquid hair (або рідке волосся) став особливо популярним у соцмережах. Трендсеттерки Кім Кардашян і Наомі Кемпбел вже продемонстрували на собі культову зачіску у вигляді красивих сяйливих, гладких і доглянутих пасм. Дзеркального блиску на волоссі можна досягти за допомогою ламелярної води та спеціальної олійки.



Ідеально гладке і блискуче волосся / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Платиновий "блонд"

Найбільш трендовим відтінком волосся взимку 2021 – 2022 буде платиновий "блонд", який є дуже вибагливим у догляді. Тому новоспеченим білявкам знадобиться регулярно освіжувати колір у салоні та використовувати шампуні, які здатні усувати жовтизну.