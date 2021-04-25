Каре, як у Бузової, і холодний шоколад, як у Лорак: що дратує перукарів у їхній роботі

25 квітня у світі святкують День вдячності перукарям або День перукаря. Завдяки праці людей цієї професії населення світу може ставати красивішим. Адже стильна і професійна стрижка чи зачіска надають будь-якому образу бездоганного вигляду. Проте робота перукаря не така проста, як може здатися на перший погляд. Тому hair-майстриня Наталія Ткачук вирішила розповісти про це більше.
Для ютуб-каналу Luki Наталія Ткачук зізналася, що перукарів найбільше дратує у їхній роботі. Звісно, героїня висловила лише свою думку, але таким чином вона прагла донести до глядачів, що професія перукаря має свої нюанси і її потрібно цінувати, як і будь-яку іншу.
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Що дратує перукаря
- Коли людина приходить підрізати кінчики, але не розуміє одного моменту: щоб прибрати кінчики, зачіска повинна мати форму, бо перукар не розуміє – з чого починати. Тому насамперед варто зробити правильну стрижку, а потім відштовхуватися від того, що є. Наталія наголошує, що недостатньо 1 раз на 8 років ходити до майстра, щоб "підрізати кінчики".
- Випадки, коли приходять дівчата і заявляють: "Я чітко знаю, чого хочу. Це буде прорив", а потім показують 10 світлин з абсолютно різними стрижками, і додають, що їм потрібно щось з цього.
- Запити на кшталт: "Ми з чоловіком летимо на 3 – 5 днів відпочивати. Мені потрібна укладка, ми будемо багато фотографуватися, і фото повинні бути красивими. Але голову мити я не буду, укладка повинна триматися. І ще момент: стайлінги я не люблю, це повинно бути natural". Перукарі в такий момент хочуть людині запропонувати спати стоячи, адже досягти такого ефекту просто нереально.
- Дівчата-білявки, які з красивим тоном волосся задоволені йдуть додому, а потім повертаються через декілька тижнів зі зовсім іншим відтінком локонів. Тоді майстер намагається визначити причину, і дізнається, що клієнтка займалася відновленням волосся. Засоби для проведенням такої процедури містять у своєму складі багато кокосової олії, яка вимиває пігмент. Це важливо знати.
- Трапляються випадки, коли перукар помічає, що людина аж занадто багато доглядає за своїм волоссям. Може навіть виникнути перенасичення деякими продуктами, які призначені покращувати стан волосся, якщо використовувати їх в міру.
- Коли клієнти приходять зі своїми фарбниками, перукар бачить, що формули продуктів не можна поєднувати, бо результат буде поганим, а людина звинувачує його у непрофесійності.
- Темноволосі красуні, які за день перед поїздкою на відпочинок хочуть стати справжньою білявкою без знищення волосяної структури.
- Ті, хто вірить, що перед фарбуванням волосся його не потрібно мити тривалий час, аби "усе це" накопичилося, утворюючи захист від фарбника. Проте така теорія застаріла, тому про неї варто забути, адже в іншому випадку пігмент може неочікувано проявитися.
- Активна жестикуляція і трясіння головою під час роботи з майстром.
- Коли приходять з фотографіями Анжеліки Варум і наполегливо просять, що хочуть так, як у співачки. Зазвичай це аргументують тим, що у клієнтки є подруга, яка оцінила стан, густину і довжину її волосся, та винесла вердикт – можна. У такі моменти перукарю важко сказати, що у вас, наприклад, інша зовнішність: форма голови, будова тіла та інші фактори. Завдяки густині волосся не можна стати копією Анжеліки Варум.
- Формула Ані Лорак. Перукарі між собою жартома вивели таку формулу. Адже часто до них приходять різні жінки з однією фотографією співачки, на якій, за словами Наталії, мільйон фільтрів, де на волоссі поєднується "фіолет", попелястий, шоколад та інші тони, і вимагають такого ж ефекту.
- Коли клієнт і hair-майстер не можуть зрозуміти один одного.
- Імпульсивні запити на каре. Адже не завжди клієнти розуміють, що за такою стрижкою потрібен особливий догляд. Їм просто раптово захотілося щось змінити у житті і зробити укладку, як у Бузової. Та ж історія з чубчиком. "З такою думкою потрібно "переспати", як мінімум", – переконана Наталія Ткачук.
- Мами, які не готують діток до походу в салон.
- Чоловіки, які приходять з дружинами, дочками чи матерями. Потім одна з цих жінок намагається контролювати процес стрижки та дає майстру зауваження, незважаючи на те, що усі деталі обговорили заздалегідь.
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