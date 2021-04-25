Каре, як у Бузової, і холодний шоколад, як у Лорак: що дратує перукарів у їхній роботі

20:12

25 квітня у світі святкують День вдячності перукарям або День перукаря. Завдяки праці людей цієї професії населення світу може ставати красивішим. Адже стильна і професійна стрижка чи зачіска надають будь-якому образу бездоганного вигляду. Проте робота перукаря не така проста, як може здатися на перший погляд. Тому hair-майстриня Наталія Ткачук вирішила розповісти про це більше.