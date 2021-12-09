Кеті Голмс вдалося зберегти ідеальний стан шкіри не завдяки генетиці, а – системному догляду й образу життя. В акторки є власні секрети, щоб завжди мати свіжий і привабливий вигляд.

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Секрети краси і молодості Кеті Голмс

Вода та овочі. Щодня Кеті випиває майже 3 літри чистої негазованої води, а також поєднує кожен прийом їжі з додатковою порцією овочів, не дивлячись на те, що не дуже їх любить. Голлівудська красуня зазначає, що вода і зелені овочі (броколі, цукіні, огірки) допомагають зволожувати і живити шкіру зсередини. Ці знання мотивують її дотримуватися згаданого правила без винятків.

Щодня Кеті випиває майже 3 літри чистої негазованої води, а також поєднує кожен прийом їжі з додатковою порцією овочів, не дивлячись на те, що не дуже їх любить. Голлівудська красуня зазначає, що вода і зелені овочі (броколі, цукіні, огірки) допомагають зволожувати і живити шкіру зсередини. Ці знання мотивують її дотримуватися згаданого правила без винятків. Гіалуронова кислота. Ще одним повсякденним ритуалом відомої акторки є використання сироватки на основі гіалуронової кислоти, яку вона "фіксує" зволожувальним кремом. За словами Кеті, косметичний мікс надає шкірі особливого здорового сяйва.

Ще одним повсякденним ритуалом відомої акторки є використання сироватки на основі гіалуронової кислоти, яку вона "фіксує" зволожувальним кремом. За словами Кеті, косметичний мікс надає шкірі особливого здорового сяйва. Довіра до бренду. Вже протягом кількох років Голмс користується засобами бренду Dr. Barbara Sturm, зокрема сироваткою з гіалуроновою кислотою, денним кремом для зволоження і захисту від оксидативного стресу, засобом для боротьби з пігментацією.



Кеті Голмс знає, як завжди бути красивою / Фото з інстаграму акторки