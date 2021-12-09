Кэти Холмс удалось сохранить идеальное состояние кожи не благодаря генетике, а системному уходу и образу жизни. У актрисы есть собственные секреты, чтобы всегда иметь свежий и привлекательный вид.

Больше советов Как не нужно пользоваться тональным кремом: 4 ошибки

Секреты красоты и молодости Кэти Холмс

Вода и овощи. Ежедневно Кэти выпивает почти 3 литра чистой негазированной воды, а также сочетает каждый прием пищи с дополнительной порцией овощей, несмотря на то, что не очень их любит. Голливудская красавица отмечает, что вода и зеленые овощи (брокколи, цуккини, огурцы) помогают увлажнять и питать кожу изнутри. Эти знания мотивируют ее придерживаться упомянутого правила без исключений.

Ежедневно Кэти выпивает почти 3 литра чистой негазированной воды, а также сочетает каждый прием пищи с дополнительной порцией овощей, несмотря на то, что не очень их любит. Голливудская красавица отмечает, что вода и зеленые овощи (брокколи, цуккини, огурцы) помогают увлажнять и питать кожу изнутри. Эти знания мотивируют ее придерживаться упомянутого правила без исключений. Гиалуроновая кислота. Еще одним повседневным ритуалом известной актрисы является использование сыворотки на основе гиалуроновой кислоты, которую она "фиксирует" увлажняющим кремом. По словам Кэти, косметический микс придает коже особое здоровое сияние.

Еще одним повседневным ритуалом известной актрисы является использование сыворотки на основе гиалуроновой кислоты, которую она "фиксирует" увлажняющим кремом. По словам Кэти, косметический микс придает коже особое здоровое сияние. Доверие к бренду. Уже в течение нескольких лет Холмс пользуется средствами бренда Dr. Barbara Sturm, в частности сывороткой с гиалуроновой кислотой, дневным кремом для увлажнения и защиты от оксидативного стресса, средством для борьбы с пигментацией.



Кэти Холмс знает, как всегда быть красивой / Фото из инстаграма актрисы