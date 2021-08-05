"Компост": як виглядає найогидніший колір лаку для нігтів

Новинки косметології часто дивують, тому новий лак для нігтів під назвою "Компост" зможуть собі придбати лише найсміливіші. Він має оливково-зелено-коричневий відтінок.

Такий лак для нігтів створила американська ювелірна компанія J. Hannah, а натхнення для нього взяла з відомого Інституту кольору Pantone під номером 448C. Відтінок у компанії називають "найогиднішим у світі".

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Розробники повідомляють, що у людей, які брали участь в опитуванні, колір "Компосту" викликав неприємні асоціації. Втім, ювелірній компанії це не завадило і вони вирішили випустити щось, з'єднавши "огидне і розкішне".

Етюд Джолі-Лайда (французький вислів, що використовується для опису того, хто незвично красивий, – Showbiz 24), COMPOST – це тонка межа між огидним і розкішним. Нагадування про те, що не можна зводити складність краси до одної ноти,

– йдеться в описі до нового лаку.

Офіційна ціна лаку для нігтів "Компост" складає 19 доларів (500 гривень).



Лак "Компост", натхненний відтінком Pantone / Фото з сайту J. Hannah