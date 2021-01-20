Очень часто женщины сталкиваются с проблемой темных кругов под глазами. Причиной этого является недосыпание, плохое питание и экология, болезни и истощение организма. Всегда оставаться красивыми и привлекательными женщинам помогает правильно подобранная декоративная косметика, в том числе и консилер.

С помощью косметики можно легко скрыть любые недостатки кожи, например, сыпь или темные круги. Однако нужно знать, как правильно наносить макияж. Стоит заметить, что вокруг глаз кожа наиболее чувствительная и сухая, поэтому там быстрее появляются морщины и синяки. Для этого участка лица нужен особый уход. Поэтому косметологи рекомендуют не наносить под глаза тональный крем, а пользоваться консилером.

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Виды консилеров и их использование

Для комфорта потребителей и в зависимости от типов кожи консилеры изготавливают в разных вариантах:

В сухом виде

Это идеальный вариант для людей с жирной кожей. Его нужно наносить тонким слоем, чтобы не подчеркивать морщин или складок, которые могут образоваться вокруг глаз. Обычно сухой консилер изготавливают в форме карандаша.

В жидком виде

Такой консилер подходит для любого типа кожи. Его проще всего использовать, ведь он легко наносится и быстро впитывается в кожу. Жидкий консилер производится в небольших баночках с мягким аппликатором.



Виды консилеров / Фото Fashionisers

В форме стика

Это тоже жидкий консилер, но удобный в использовании. Матирующее средство в стике лучше спрессовано, поэтому им легче скрывать недостатки на лице. Его нужно хорошо растушевывать, чтобы не подчеркивать морщины и складки на коже.

Кремообразный

Такой консилер подойдет для сухой кожи. Ведь благодаря своей насыщенной консистенции он увлажняет сухие и проблемные участки на лице. Наносить его нужно в небольшом количестве и хорошо растушевывать.

Как правильно наносить консилер?

После того, как вы определились с консилером, который лучше всего подойдет вашему типу кожи, нужно знать, как его правильно наносить на лицо. Ведь это одна из самых частых проблем всех женщин. Из-за неправильно нанесенного макияжа они не скрывают свои недостатки, а наоборот – делают на них акцент. Напомним, что перед нанесением макияжа лицо нужно хорошо очистить.

Можно выделить несколько этапов нанесения консилера:

Наносим на лицо базу, то есть тональный крем. Стоит отметить, если консилер бежевого цвета, тогда он наносится поверх тона. А если консилер другого цвета (розовый, зеленый), он наносится на очищенную кожу и растушевывается. А после этого наносят тон. Консилером рисуем под глазом треугольник, направленный вниз и растушевываем спонжиком или косточкой для макияжа. Наносим небольшое количество консилера в уголки глаз с двух сторон от века. Ведь в этом месте кожа имеет фиолетовый оттенок, и это делает взгляд уставшим. Сверху следует нанести тональный крем или пудру, и растушевать. Однако не стоит давать много косметических средств на этот участок, чтобы вокруг глаза не образовалась маска.



Как правильно наносить консилер на лицо / Фото Pexels

Женщины часто совершают ошибку, нанося тональный крем на все лицо. Но он не может заменить консилер, у него совсем другой состав и способ действия. Часто в состав консилера входят частицы, которые рассеивают свет и макияж выглядит тогда максимально естественно.

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Также не стоит наносить консилер пальцами. Ведь тогда остаются неровные следы, и проблемная зона становится более заметной. Для населения макияжа нужно использовать кисточки и спонжики.

Что означают разные цвета консилеров?

Известно, что консилер борется не только с темными кругами под глазами, но и с высыпаниями, отеками и покраснениями. Именно поэтому есть разные цвета консилеров, чтобы действеннее бороться с проблемами.

Фиолетовый или сиреневый

Такой цвет подходит для борьбы с желтыми пятнами. Это могут быть следы от загара или пигментные пятна. Фиолетовый цвет лучше использовать для точечного нанесения.

Розовый

Это цвет, который сочетает в себе оттенки красных, оранжевых и желтых цветов. Он придает лицу свежий вид и замаскировывает синяки под глазами. Розовый консилер – универсальный и лучше всего подходит для светлокожих девушек.

Желтый

Такой цвет скрывает синий оттенок под глазами, веснушки и пигментные пятна. Также его можно использовать, чтобы скрыть выступающие вены или шрамы от акне. Желтый консилер идеально подходит в качестве базы под вечерний макияж.



Какие существуют оттенки консилеров / Фото Fashionisers

Оранжевый

Это идеальный оттенок для темнокожих девушек. Он скрывает пигментные пятна и темные круги под глазами. А также оранжевый консилер можно использовать вместо бронзера для контуринга лица.

Зеленый

Такой оттенок используют женщины, у которых проблемная кожа. Ведь зеленый хорошо перекрывает красный оттенок, в частности прыщики, покраснения, шрамы от акне и чистки лица.

Белый

Его используют для контуринга лица. Белый консилер наносят на внутренние уголки глаза и под бровью. Получается эффект открытого и живого взгляда.



Все, что стоит знать о консилере / Фото Pexels

Для того, чтобы всегда выглядеть великолепно, нужно знать секреты красоты и активно ими пользоваться. Правильно подобранный и нанесенный консилер поможет скрыть все недостатки лица, и выглядеть привлекательно, несмотря ни на что.

Автор: Соломия Борух