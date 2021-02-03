Догляд за віями – важливий крок щоденної б’юті-рутини. Якщо ви помітили надмірне випадання вій, втрату їхнього об’єму, сповільнення росту, то причина може приховуватися у неправильному догляді або його відсутності.

Джерело: Новий канал

Аби досягти гарного стану вій, доведеться докласти чимало комплексних зусиль. Адже це результат правильного догляду, корисного раціону та використання спеціальних засобів для росту.

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Як доглядати за віями правильно

Декоративна косметика. Лікарі-трихологи зазначають, що вії можуть інтенсивно випадати внаслідок використання дешевої неякісної косметики або через щоденний "важкий" макіяж. Тому спробуйте підбирати б’юті-засоби з корисним складом, а перед сном ніколи не забувайте очищувати обличчя від залишків декоративної косметики.

Лікарі-трихологи зазначають, що вії можуть інтенсивно випадати внаслідок використання дешевої неякісної косметики або через щоденний "важкий" макіяж. Тому спробуйте підбирати б’юті-засоби з корисним складом, а перед сном ніколи не забувайте очищувати обличчя від залишків декоративної косметики. Неправильне очищення. Віям, як і шкірі, потрібен спеціальний засіб для зняття макіяжу. У цьому випадку не можна користуватися звичайним милом. За допомогою спеціального молочка чи лосьйону можна очистити вії, не травмувавши їхню структуру. Якщо вам потрібно змити водостійку туш, то чудовим помічником у цій справі стане косметичний вазелін.

Віям, як і шкірі, потрібен спеціальний засіб для зняття макіяжу. У цьому випадку не можна користуватися звичайним милом. За допомогою спеціального молочка чи лосьйону можна очистити вії, не травмувавши їхню структуру. Якщо вам потрібно змити водостійку туш, то чудовим помічником у цій справі стане косметичний вазелін. Використання олій для догляду. Натуральні олії з вітамінними добавками можуть зупинити випадіння вій, зволожити та живити їх. Найбільш популярною та доступною є касторова олія, яка сприяє зміцненню і росту вій. Корисними також є такі олії: реп’яхова, персикова та мигдальна. Наносіть їх масажними рухами чистою спеціальною щіточкою або вимитою від туші.



Як доглядати за віями / Фото Pexels

Попередній захист. Аби вії не піддавалися впливу декоративної косметики, то перед нанесенням туші скористайтеся спеціальним захисним гелем. Такі засоби не лише захищають вії від травмування, але й живлять їх кератином, вітаміном C та іншими біологічно активними компонентами.

Аби вії не піддавалися впливу декоративної косметики, то перед нанесенням туші скористайтеся спеціальним захисним гелем. Такі засоби не лише захищають вії від травмування, але й живлять їх кератином, вітаміном C та іншими біологічно активними компонентами. Зміна раціону. Проблеми з віями може спровокувати нестача вітамінів в організмі. Тому важливо також лікувати їх зсередини. Для цього включіть у своє щоденне меню продукти з високим вмістом вітамінів групи B, вітамінів A, C і E.

Якщо правильний догляд та зміна раціону харчування не допомагає зупинити надмірне випадіння вій, то зверніться до лікаря, адже причина може бути серйознішою. Адже важливо бути не лише красивими, але й здоровими.