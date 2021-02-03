Уход за ресницами – важный шаг ежедневной бьюти-рутины. Если вы заметили чрезмерное выпадение ресниц, потерю их объема, замедление роста, то причина может скрываться в неправильном уходе или его отсутствии.

Источник: Новий канал

Чтобы достичь хорошего состояния ресниц, придется приложить немало комплексных усилий. Ведь это результат правильного ухода, полезного рациона и использования специальных средств для роста.

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Как ухаживать за ресницами правильно

Декоративная косметика. Врачи-трихологи отмечают, что ресницы могут интенсивно выпадать в результате использования дешевой некачественной косметики или через ежедневный "тяжелый" макияж. Поэтому попробуйте подбирать бьюти-средства с полезным составом, а перед сном никогда не забывайте очищать лицо от остатков декоративной косметики.

Врачи-трихологи отмечают, что ресницы могут интенсивно выпадать в результате использования дешевой некачественной косметики или через ежедневный "тяжелый" макияж. Поэтому попробуйте подбирать бьюти-средства с полезным составом, а перед сном никогда не забывайте очищать лицо от остатков декоративной косметики. Неправильная очистка. Ресницам, как и коже, нужно специальное средство для снятия макияжа. В этом случае нельзя пользоваться обычным мылом. С помощью специального молочка или лосьона можно очистить ресницы, не травмировав их структуру. Если вам нужно смыть водостойкую тушь, то замечательным помощником в этом деле станет косметический вазелин.

Ресницам, как и коже, нужно специальное средство для снятия макияжа. В этом случае нельзя пользоваться обычным мылом. С помощью специального молочка или лосьона можно очистить ресницы, не травмировав их структуру. Если вам нужно смыть водостойкую тушь, то замечательным помощником в этом деле станет косметический вазелин. Использование масел для ухода. Натуральные масла с витаминными добавками могут остановить выпадение ресниц, увлажнить и питать их. Наиболее популярным и доступным является касторовое масло, которое способствует укреплению и росту ресниц. Полезны также такие масла: репейное, персиковое и миндальное. Наносите их массажными движениями чистой специальной щеточкой или вымытой от туши.



Как ухаживать за ресницами / Фото Pexel

Предварительная защита. Чтобы ресницы не подвергались воздействию декоративной косметики, то перед нанесением туши воспользуйтесь специальным защитным гелем. Такие средства не только защищают ресницы от травмирования, но и питают их кератином, витамином C и другими биологически активными компонентами.

Чтобы ресницы не подвергались воздействию декоративной косметики, то перед нанесением туши воспользуйтесь специальным защитным гелем. Такие средства не только защищают ресницы от травмирования, но и питают их кератином, витамином C и другими биологически активными компонентами. Изменение рациона. Проблемы с ресницами могут быть спровоцироваными недостатком витаминов в организме. Поэтому важно также лечить их изнутри. Для этого включите в свое ежедневное меню продукты с высоким содержанием витаминов группы B, витаминов A, C и E.

Если правильный уход и изменение рациона питания не помогает остановить чрезмерное выпадение ресниц, то обратитесь к врачу, ведь причина может быть серьезнее. Ведь важно быть не только красивыми, но и здоровыми.