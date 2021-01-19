ColourPop Cosmetics – американський бренд косметики, який славиться своїми успішними колабораціями з компаніями, які виробляють різноманітну продукцію. Наприклад, цього разу б’юті-бренд анонсував колаборацію з Nintendo – розробниками відеогри Animal Crossing.

ColourPop зазвичай випускає лінійки декоративної косметики для створення яскравого макіяжу: насичені шимерні пігменти для очей, сяючі хайлайтери та кольорові помади. Нова колаборація косметичного бренду з Nintendo за мотивами відеогри Animal Crossing не виняток, повідомляє Allure.

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Косметика за мотивами гри Animal Crossing

Colourpop x Animal Crossing: New Horizons – назва нової лінійки засобів для макіяжу від відомого б’юті-бренду та розробників відеогри. До складу колекції увійшли 11 продуктів декоративної косметики. Вони будуть виконані в яскравих кольорах, притаманних відеогрі. Дизайн кожного елементу косметики також відповідає стилю гри Animal Crossing: тематичні надписи, зображення героїв, ніжні пастельні рожеві, лілові, бірюзові відтінки.

Лінійка косметики Colourpop x Animal Crossing: New Horizons складатиметься з 4 палеток тіней для повік з матовими й шимерними пігментами, 3 наборів помад, у кожному з яких по 2 кольори, які гармоніюють між собою, 2 відтінки рум’ян: холодний рожевий і теплий персиковий, а також колекцію для макіяжу доповнюватимуть шимерні рожеві тіні й золотистий гель для ефектного мейк-апу.

Усі продукти декоративної косметики з колаборації ColourPop та Nintendo за мотивами гри Animal Crossing будуть доступними на офіційному сайті згаданого б’юті-бренду з 28 січня.