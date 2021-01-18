Аби створити модний б’юті-образ у 2021, насамперед варто дізнатися про голові тренди року в індустрії краси. Цей сезон здивує сміливими експериментами з макіяжем і зачіскою. Якщо ви давно хотіли яскравого фарбування волосся чи блакитних тіней на повіках, то час настав.

Новий рік диктує ефектні і спокусливі б’юті-тенденції. На зміну нейтральним природним відтінкам приходять насичені і сміливі тони, які стануть джерелом натхнення в сірі будні, пише Vogue.

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9 б’юті-трендів, які треба спробувати в 2021

Ефектний макіяж очей

У новому році слід відмовитися від нейтральних тіней, а віддати перевагу яскравим відтінкам у макіяжі очей. Навіть такі світові бренди, як Halpern, Gareth Pugh і Tom Ford, презентували колекції тіней, у яких можна побачити сміливі мерехтливі відтінки бузкового, зеленого, рожевого, жовтого і бірюзового.



Яскраві тіні на повіках / Фото з інстаграму @themakeupgloss

Помаранчевий претендує на статус "вічної класики"

Хоча Pantone і оголосили головними кольорами 2021 року відтінок сірого Ultimate Grey і сонячний Illuminating Yellow, б’юті-експерти все ж роблять ставку на помаранчевий. Цього року у тренді будуть губи мандаринового кольору, помаранчеві локони, персикові тіні для повік і щоки також ж відтінку замість стандартного ніжно-рожевого рум’янцю.



Помаранчеві губи / Фото з інстаграму @mialuckie​

Для впевнених у собі: яскраві губи

Представники сфери краси переконані, що яскравий відтінок помади на губах здатен змінити настрій кожної жінки, додати грайливості її образу. Аби надихнутися на створення богемного голлівудського образу з червоною помадою перегляньте покази Dolce & Gabbana і Vivienne Westwood. А червоні губи з блиском можна побачити у б’юті-образах моделей з показів Max Mara і Molly Goddard.



Червоні губи / Фото з інстаграму @beautyunionpl​

Відтінки синього для мейк-апу очей

Вплив прикладів макіяжу героїв з серіалу "Ейфорія" не можна недооцінювати. Тому в 2021 у числі головних б’юті-трендів року – насичений синій мейк-ап очей. Спробуйте експериментувати з темно-синіми стрілками або аквамариновими тінями для повік. Таким чином ви матимете модний вигляд та увагу від всіх оточуючих. Наприклад, згадайте блакитні тіні у Cornejo і Bethany Williams, вії-індиго у Charlotte Knowles, крижані губи у Bora Aksu і відтінки аквамарина у Tomo Koizumi.



Модні стрілки / Фото з інстаграму @theadelaidehipster​

Прикраси для волосся

У цьому році зверніть особливу увагу на аксесуари для волосся. Аби зробити образ стильним обирайте невагому укладку та тюрбани, як у Dolce & Gabbana, привабливу біжутерію, як у Giambattista Valli, елегантну сіточка від Chanel, перли, як у Simone Rocha чи кристали, як у Acne.



Аксесуари для волосся / Фото з інстаграму @giambattistavalli​

Культовий варіант чубчика

Чубчик захопив прихильність багатьох жінок ще у минулому сезоні. Але у 2021 він буде на піку популярності. А саме: зухвалі стрижки з коротким чубчиком. Надихніться культовими б’юті-образами Джейн Біркін, Джин Шрімптон, Бріжит Бардо.



Чубчик / Фото з інстаграму @izzycarmeliarose​

Чиста сяюча шкіра

Глобальна пандемія нагадала, що здоров’я – це те, про що слід дбати насамперед. Тому у 2021 спробуйте покращити стан своєї шкіри, не маскувати недоліки товстим шаром тонального крему, а також надайте обличчю легкого ефекту вологості та сяйва. Для цього не забувайте дотримуватися правильного догляду і підтримувати здоровий стан організму і своєї шкіри.



Природний вигляд шкіри / Фото з інстаграму @amandascuteface

Спокусливий драматичний погляд

Коли частина обличчя захована під маскою, то в макіяжі потрібно робити акцент на тому, що залишилося – очі. За допомогою театральних стрілок Клеопатри, як у Valentino, ви зможете додати погляду звабливості та зробити його головним засобом для самовираження.



Драматичний погляд / Фото з інстаграму @chanelofficial

Різнокольорові локони

Екстремальне фарбування – головний hair-тренд 2021, який називають наслідком карантинного дозвілля. Надихайтеся світло-зеленою стрижкою на показі Gareth Pugh, м’ятними локонами у Valentino, неоновими ірокезами у Christian Cowan і яскраво-рожевим волоссям у Matty Bovan.



Яскраві локони в моді / Фото з інстаграму @maisonvalentino