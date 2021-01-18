Дім високої моди Yves Saint Laurent здивував споживачів косметичної продукції інноваційною помадою. Адже у 2021 індустрія краси вимагає чогось абсолютно нового: стійкістю і кольором декоративної косметики вже важко вразити. Тому помада з портативним апаратом і мобільним додатком справді привернула увагу.

Yves Saint Laurent представив таку помаду, відтінок якої можна обрати самостійно або створити новий за допомогою інноваційних технологій. Бренд продемонстрував, що на виробництво продукту для макіяжу губ не потрібно витрачати багато часу, повідомляє tochka.net.

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Помада з портативним апаратом і мобільним додатком від Yves Saint Laurent

Навіть в індустрії краси тривають постійні пошуки нових формул для виробництва інноваційних косметичних продуктів. YSL представив помаду в незвичному форматі. Пристрій складається з портативного апарату, кольорових картриджів і мобільного додатку. Ця система називається Perso. Над її розробленням працювали понад 5 років. Французька косметична компанія L'Oreal представила пристрій ще минулого року. А у 2021 бренд Yves Saint Laurent зробив крок вперед у вигляді "розумної" помади.

Новий б’юті-гаджет отримав назву Rouge Sur Mesure. Він дає можливість самостійно і швидко створити необхідний відтінок помади для губ в обраній кольоровій гамі. Поки що в мобільному додатку доступні опції з червоними, нюдовими, рудими та тілесними відтінками. Завдяки спеціальному алгоритму пристрою, щоб отримати необхідний колір помади, потрібно вставити в девайс 3 капсули відповідних відтінків з лінійки YSL Beauty Velvet Cream Matte Finish і задати бажані параметри. Опісля ви отримаєте унікальний відтінок, який не можна придбати в магазині. За одне використання апарат виділяє стільки продукту, аби було достатньо 1 раз нафарбувати губи. Проте верх пристрою, який знімається, можна взяти зі собою та корегувати макіяж протягом дня.

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Девайс Rouge Sur Mesure ще не доступний для купівлі в магазинах, але на офіційному сайті YSL вже можна зробити попереднє замовлення. Апарат коштуватиме 299 доларів, а набір змінних картриджів – 100 доларів. Б’юті-гаджет з’явиться у продажу протягом цього року.