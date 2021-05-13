Не все ароматические средства являются безопасными. Некоторые из ароматизаторов могут провоцировать аллергическую реакцию и воспаление, а иногда даже и более серьезные последствия.

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Правда ли, что косметика с запахом вредит коже

Дерматологи отмечают, что некоторые компоненты "отдушек" напоминают бомбу замедленного действия. Это означает, что кожа сначала никак не реагирует на раздражитель, но в это время вредные вещества накапливаются в глубинных слоях эпителия. Впоследствии это приводит к нарушению процесса выработки коллагена и снижению способности дермы к регенерации. Еще среди негативных последствий присутствуют сухость кожи, потеря ее упругости и преждевременное появление морщин.

Ароматизаторы бывают натуральными и синтетическими. Однако обе разновидности опасны для кожи. К натуральным добавкам относятся эфирные масла, которые могут вызвать раздражение и сильную аллергическую реакцию. В составе их обозначают маркировкой INCI, что написано в кавычках после латинского названия масла. Это международная номенклатура, которая указывает на потенциальную опасность средства для людей, склонных к аллергическим проявлениям.

Относительно синтетических "отдушек", то они идентичны натуральным ароматизаторам, которые не оказывают положительного влияния на состояние кожи. Некоторые из них даже запретили использовать в отдельных странах. Об их наличии в составе косметики отмечают на этикетке. Их названия: Isoeugenol, Geraniol, Majantol, Eugenol, Coumarin, Citronellol и Cinnamal. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, лучше не пользоваться такими продуктами.

В частности, производители могут маскировать содержание ароматизаторов в косметике. В таком случае они используют такие неконкретные формулировки, как fragrance и parfume. Не стоит думать, что по запаху средства можно определить его вред для кожи. Ведь такие ароматизаторы обычно имеют приятные нотки. Также примечание "без отдушек" могут использовать для любой баночки с разным содержанием, поэтому всегда нужно проверять состав.