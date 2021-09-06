Краса по-французьки: 5 правил макіяжу, яких дотримуються витончені жінки

20:54

Француженки володіють чималою кількістю секретів краси. Навіть макіяж вони роблять із дотриманням особливих правил. Аби підкреслили переваги своєї зовнішності та непомітно замаскувати недоліки, дізнайтеся, як витончені жінки із Франції створюють повсякденний мейк-ап.