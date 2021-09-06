Красота по-французски: 5 правил макияжа, которых придерживаются утонченные женщины
6 сентября 2021 , 20:54Читати новину українською
Источник:Cosmopolitan
Француженки обладают немалым количеством секретов красоты. Даже макияж они делают с соблюдением особых правил. Чтобы подчеркнуть преимущества своей внешности и незаметно замаскировать недостатки, узнайте, как утонченные женщины из Франции создают повседневный мейкап.
Красота по-французски – это минимум декоративной косметики и максимум естественной привлекательности. Француженки знают, что кожа будет выглядеть красиво без тонального крема, а красная помада сделает образ сексуальным.
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5 правил макияжа, которых придерживается каждая француженка
- Отсутствие тонального крема. Не смотря на то, что во Франции производят наиболее качественные и разнообразные тональные средства, француженки используют их очень редко. Ведь парижские модницы убеждены, что красота женщины должна быть максимально натуральной. Они иногда пользуются пудрой. Однако важно, чтобы она соответствовала тону кожи, не скрывала морщины или родинки, была аккуратно нанесенной. В то же время француженки не жалеют денег на уход. Они лучше приобретут дорогое увлажняющее средство, чем продукт, предназначенный замаскировать недостатки кожи.
Естественный макияж француженок / Фото из инстаграма Жанны Дамас
- Ваш цвет румян. Француженки любят экспериментировать с разными оттенками румян, пока не найдут свой идеальный. Стоит запомнить важные бьюти-правила: темные оттенки румян способны сделать вас визуально старше, а красноватые придадут лицу вульгарный вид; наносить румяна нужно на "яблочки" щек и тщательно растушевывать, чтобы цвет равномерно "лег" на линию скул и сделал их более острыми. Чтобы получить такой результат, француженки набирают средство на кисть, а затем аккуратно убирают его остатки салфеткой.
- Забудьте о контуринге. Во Франции визажисты и все модницы делают контуринг только в вечернем макияже. Француженки не наносят скульптор, бронзер, хайлайтер, консилер и даже тени в повседневном мейкапе. Вместо этого они предпочитают розовую помаду или прозрачный блеск для губ.
Особенности создания мейкапа француженок / Фото из инстаграма Сабины Сокол
- Распределять помаду пальцем. Настоящие французские женщины наносят помаду сначала на палец, а затем, постукивая, подушечкой пальца красят губы. Таким образом вы сможете усиливать интенсивность цвета или создать обольстительный эффект "зацелованных губ".
- Акцент на глаза. Для макияжа глаз по-французски можно даже не использовать тушь – достаточно прорисовать карандашом линию роста ресниц. Если хотите нанести тушь, то красьте лишь кончики ресниц. Брови стоит расчесать и зафиксировать прозрачным гелем. Карандаши или другие средства для оформления бровей француженки не используют.