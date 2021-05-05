Дженнифер Лопес 4 мая опубликовала в инстаграме совместное фото с матерью Гваделупе Лопес и дочерью Эммой. В заметке знаменитость отметила, что фотография – это результат съемки для рекламы продукции, которую выпускает Лопес под брендом JLO Beauty.
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Дженнифер Лопес в фотосессии вместе с матерью и дочерью
На снимке женщины семьи Лопес позируют в профиль, стоя одна за другой от самой младшей до самой старшей. Таким образом Джей Ло оказалась посередине.
Дженнифер Лопес, у которой 152 миллиона подписчиков в инстаграме, добавила к публикации особый хэштег: "Я получила это от своей мамы". Это фраза из песни Will.I.Am, которая символизирует то, что певица получила свою красоту в наследство от матери и передала своей дочери. А также еще один хэштег Дженнифер подчеркивает: "У красоты нет срока годности".
Снимок посвящен новой бьюти-линейке от JLO Beauty. Популярная певица и предпринимательница сообщила, что новая продукция предназначена "для великолепной сияющей кожи в возрасте от 7 до 77 лет", что проиллюстрировала с мамой и дочкой на фото.
Реакция поклонников
- "Три поколения безграничной красоты";
- "Это слишком красиво. Это нужно положить в рамку";
- "Поколение совершенства";
- "Красивая фотосессия";
- "Очень мощно! Вау".
Что известно о женщинах семьи Лопес
- Дженнифер Лопес родилась в Нью-Йорке в пуэрториканской семье. Ее отец Дэвид Лопес работал программистом, а мать Гваделупе Родригес была домохозяйкой.
- Гваделупе Родригес растила 3 дочерей. Кроме средней Джей Ло, в семье еще была Лесли и младшая Линда.
- Дочь Эмму певица родила в феврале 2008 года. Эмма и сын Дженнифер Макс – двойняшки. Их отец – экс-муж артистки, музыкант Марк Энтони.
- Недавно Джей Ло расторгла 4-летнюю помолвку со спортсменом Алексом Родригесом. Теперь известная женщина сосредоточилась на съемках в кино, бизнесе в сфере красоты и воспитании детей.