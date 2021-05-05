Дженнифер Лопес 4 мая опубликовала в инстаграме совместное фото с матерью Гваделупе Лопес и дочерью Эммой. В заметке знаменитость отметила, что фотография – это результат съемки для рекламы продукции, которую выпускает Лопес под брендом JLO Beauty.

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Дженнифер Лопес в фотосессии вместе с матерью и дочерью

На снимке женщины семьи Лопес позируют в профиль, стоя одна за другой от самой младшей до самой старшей. Таким образом Джей Ло оказалась посередине.

Дженнифер Лопес, у которой 152 миллиона подписчиков в инстаграме, добавила к публикации особый хэштег: "Я получила это от своей мамы". Это фраза из песни Will.I.Am, которая символизирует то, что певица получила свою красоту в наследство от матери и передала своей дочери. А также еще один хэштег Дженнифер подчеркивает: "У красоты нет срока годности".

Снимок посвящен новой бьюти-линейке от JLO Beauty. Популярная певица и предпринимательница сообщила, что новая продукция предназначена "для великолепной сияющей кожи в возрасте от 7 до 77 лет", что проиллюстрировала с мамой и дочкой на фото.

Реакция поклонников

"Три поколения безграничной красоты";

"Это слишком красиво. Это нужно положить в рамку";

"Поколение совершенства";

"Красивая фотосессия";

"Очень мощно! Вау".

Что известно о женщинах семьи Лопес