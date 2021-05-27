За 20 років роботи у Givenchy Parfums Ніколя встиг створити десятки колекцій, сотні відтінків, популяризував заново звичні формати косметики – від туші з пензликом-помпоном до серії засобів Prisme Libre. 27 травня офіційні представники компанії LVMH, частиною якої є Givenchy, повідомили, що через місяць Ніколя Деженн залишає свою посаду.

Також цікаво: Косметолог, догляд, харчування: секрети краси і молодості 42-річної Маші Єфросиніної

Ніколя Деженн залишає Givenchy

В релізі компанії LVMH зазначено: "Ніколя Дежен також зробив неоціненний вклад у ріст престижу і грандіозного міжнародного успіху". Креативний директор з питань кольору і макіяжу почав свою роботу в Givenchy 20 років тому. Продукція для макіяжу, над якою він працював, вирізнялася своїм фантастичним, зухвалим і впізнаваним стилем.

Творча сміливість Ніколя Деженна, його досвід у роботі зі світлом і текстурами, а також захопленість кольором зробили внесок у розвиток лінії макіяжу Givenchy. У тісній співпраці з командами експертів Дому він брав участь у створенні гам однаковою мірою несподіваних і привабливих продуктів, які піднесли декоративну косметику до рангу аксесуара класу люкс,

– зазначають у пресслужбі бренда.

Нагадаємо, що саме за часів Дежена косметика Givenchy стала культовою. Усім запам'яталися його помади-кулі Le Rouge-a-Porter і помади Le Rouge в шкіряних кейсах, які змінювали ковпачки щороку.

Наразі ще не відомо справжню причину звільнення Ніколя Деженна, як і те, де він працюватиме тепер. Шанувальники творчості артдиректора припускають, що, можливо, його проєкти будуть пов'язані з Японією, яку він обожнює. Перш ніж Деженн доєднався до Givenchy як креативний директор з питань кольору і макіяжу, він вивчав мистецтво і фотографію, а потім працював візажистом за лаштунками модних показів і зі знаменитостями.