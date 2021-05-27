За 20 лет работы в Givenchy Parfums Николя успел создать десятки коллекций, сотни оттенков, популяризировал заново привычные форматы косметики – от туши с кисточкой помпоном в серии средств Prisme Libre. 27 мая официальные представители компании LVMH, частью которой является Givenchy, сообщили, что через месяц Николя Деженн покидает свой пост.

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Николя Деженн покидает Givenchy

В релизе компании LVMH указано: "Николя Дежен также внес неоценимый вклад в рост престижа и грандиозного международного успеха". Креативный директор по вопросам цвета и макияжа начал свою работу в Givenchy 20 лет назад. Продукция для макияжа, над которой он работал, отличалась своим фантастическим, дерзким и узнаваемым стилем.

Творческая смелость Николя Деженна, его опыт в работе со светом и текстурами, а также увлеченность цветом внесли вклад в развитие линии макияжа Givenchy. В тесном сотрудничестве с командами экспертов дома он участвовал в создании гамм в одинаковой степени неожиданных и привлекательных продуктов, которые вознесли декоративную косметику к рангу аксессуара класса люкс,

– отмечают в пресс-службе бренда.

Напомним, что именно во времена Деженна косметика Givenchy стала культовой. Всем запомнились его помады-шары Le Rouge-a-Porter и помады Le Rouge в кожаных кейсах, которые меняли колпачки каждый год.

Пока еще не известно истинную причину увольнения Николя Деженна, как и то, где он будет работать теперь. Поклонники творчества арт-директора предполагают, что, возможно, его проекты будут связаны с Японией, которую он обожает. Прежде чем Деженн присоединился к Givenchy как креативный директор по цвету и макияжу, он изучал искусство и фотографию, а затем работал визажистом за кулисами модных показов и со знаменитостями.