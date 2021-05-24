Ламінування брів: чого ви не знали про б'юті-процедуру року – цікаві факти від експерта

Ламінування брів або довготривала укладка – б'юті-процедура 2021 року. Послуга користувалася попитом ще раніше, але представники індустрії краси переконані, що саме в цьому році пухнасті та акуратні брови будуть найбільш актуальними, а ламінування допоможе будь-кому досягти такого ефекту. З цієї нагоди дізнайтеся про цікаві, важливі та маловідомі особливості процедури – у нашому матеріалі.

Соня Давидовська, співзасновниця простору краси ESTE, візажистка, бровистка, викладачка курсів та б'юті-інфлюенсерка, каже, що за допомогою ламінування можна навіть тонкі брови зробити широкими, витягнутими і пухнастими. Тому й процедура буде у 2021 на піку популярності, бо красиві й доглянуті брови – тренд останніх років.

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Ламінування брів – найпопулярніша б'юті-процедура 2021

Що таке ламінування брів

Ідеальні брови можна зробити швидко в салоні і ще місяць не мати турбот щодо догляду за ними. Суть ламінування брів полягає у фіксації волосин в потрібному положенні, надання їм гарної форми, що у результаті дозволяє забути про потребу щодня вкладати їх гелями. Зокрема, перевага ламінування у природному ефекті, що також важливо. Адже у наш час екологічність та натуральність – насамперед.

Як роблять ламінування брів

Зазвичай процедура складається з 3 етапів. Спочатку майстер наносить на брови сироватку, яка відкриває лусочки волосин і фіксує їх прозорою плівкою, щоб запобігти контакту з повітрям. До складу речовини входять мінерали, колаген, протеїни шовку, вітаміни та ефірні олії. Ці корисні інгредієнти сприяють здоров’ю волосин та роблять їх зволоженими, створюють природний блиск. Після цього шкіра може почервоніти, але не більш як на 15 хвилин. Якщо ви власниця чутливої шкіри чи маєте алергію на фарбу, то повідомте про це бровиста перед процедурою.

Потім на ваші брови нанесуть спеціальний продукт, який потовщує волосини і фіксує їх належним чином на тривалий період. Завершуючи процедуру, майстер працюватиме із вашими бровами, надаючи їм потрібної форми.

Процедура ламінування брів у салонах краси України коштує від 400 гривень і більше.

Якщо правильно все робити, давати доглядові процедури у комплексі з ламінуванням брів, то вони не будуть пошкодженими, а матимуть ефект гарних пухнастих брів,

– розповідає Соня Давидовська.

Цікаве та важливе про ламінування брів

Плюси процедури:

результативна доглядова процедура, яка витягує волосини, що дозволяє приховувати певні недоліки: шрами, залисини;

візуальний ефект наповнених брів;

ви прокидаєтеся вже з гарними бровами. Достатньо просто їх зачесати без використання гелів для фіксації;

багатофункціональність. Ламінування можна поєднувати з іншими процедурами: фарбуванням, доглядовою процедурою "Щастя для брів", корекцією;

бюджетна у порівнянні з вартістю матеріалів.

Мінуси процедури:

не можна робити після чистки і пілінгу: шкіра подразнена і чутлива, тому хімічні препарати можуть призвести до опіків, рубців, запалення;

не варто робити під час вагітності та ГВ;

також Соня не радить ламінувати брови, якщо у вас аж надто тонкі волосини. Адже процедура передбачає нанесення на брови хімічних препаратів, які можуть завдати хімічних опіків або змінити структуру самої волосини.

Про це дуже часто забувають майстри, і роблять процедуру завжди, всюди і всім. Я категорично проти цього. Навіть постійним клієнтам кажу, кому б я зробила, а кому – ні, і пояснюю чому,

– наголошує б'юті-експертка Соня Давидовська.

Бровистка додає: "Зараз буде дуже актуально: після моря багато дівчат захочуть робити довготривалу укладку. Проте її краще робити – перед морем. Тому що після відпочинку волосини зазвичай пересушені, їм потрібен догляд, а не навантаження хімічними препаратами".

Соня ділиться ще одним фактом, якого ви не знайдете в гуглі: ламінування брів не варто робити дуже часто. Бровистка каже, що повторює своїм клієнтам процедуру 1 раз на 2 – 2, 5 місяців. Вона переконалася на своєму досвіді, що такий інтервал – ідеальний.

Ламінування брів не дуже добре робити для світленьких пористих волосинок. Тому що вони і так тоненькі, а процедури лише погіршить їхній стан. Натомість, коли у вас на початку брови є багато грубих густих волосин, а кінчик – тоненький, то теж не дуже рекомендується робити ламінування,

– додає б'юті-інфлюенсерка Соня Давидовська.

Вона пояснює, що час витримки для такого типу волосин буде більшим, ніж для тоненьких. Тому, якщо майстер буде орієнтуватися на тонші волосини, то часу витримки для товстіших буде замало, і процедура не дасть бажаного ефекту. У випадку розрахунку часу витримки на товсті волосини – тоненькі перепаляться.

Популярні міфи про ламінування брів

Одразу після ламінування будуть "вовчі" брови. Вони матимуть такий вигляд, якого надасть майстер. Але через 1 – 2 дні ви зможете вкладати брови у вподобаному стилі.

Хвилювання щодо ширини брів. Часто клієнти не вірять, що процедура зможе видовжити їхні волосини, але згодом залишаються приємно враженими результатом.

Брови будуть надто зачесані вгору, дуже темні, некрасиві. Соня каже, що це невиправданий страх.

бровисти помічають тенденцію, що клієнти вперше роблять довготривалу укладку брів перед значною чи урочистою подією у їхньому житті. Якщо ви хвилюєтеся за результат, то краще заздалегідь спробувати процедуру, аби уникнути неприємних наслідків.