Праймер не является базовым косметическим продуктом для ежедневного мейкапа. Однако он служит прекрасной основой под макияж: помогает равномерно наносить декоративную косметику и улучшает ее устойчивость в течение целого дня. Бьюти-блогеры решили, что лубрикант может быть альтернативой праймеру.

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Лубрикант вместо праймера для лица

Если подобрать праймер правильно по типу кожи, то он также будет увлажнять ее, устранять блеск, выравнивать тон и маскировать поры. Интересно, лубрикант также способен с этим справиться. Ведь тег "lubeprimer" уже набрал более 9 миллионов просмотров в тиктоке.

Бьюти-блогеры шокировали пользователей соцсети нестандартным способом применения интимной гель-смазки. Вирусный тренд создал блогер в направлении красоты Люк Кетухок. Он первым смешал лубрикант с тональным кремом. Таким образом ему удалось получить эффект свежего и отдохнувшего лица. Тиктокер отметил, что он доволен результатом больше, чем после использования праймера.

Впоследствии визажист Шон Энтони также попытался трендовый бьюти-лайфхак. Мастер макияжа решил проверить, действительно ли эффект будет таким потрясающим. Сначала Шон был настроен скептически, но после нанесения отметил, что косметические средства действительно лучше наносятся, если применять лубрикант.

Он становится цепким, прекрасно для основы. Мой макияж выглядит очень хорошо! Я совсем потерял дар речи,

– отметил Шон Энтони.

Однако производители лубрикантов не остались в стороне. Несмотря на то, что восторженных комментариев на тему "лубрипраймера" много, представители лубрикантов призвали не использовать их средства на коже лица. В комментариях к видео Шона аккаунт Durex оставил сообщение: "Мы ценим творческий подход (и ваш макияж выглядит великолепно), но мы не рекомендуем использовать наши лубриканты на лице как праймер для макияжа".

Добавим, что не всегда то, что подходит для интимных участков, будет полезным для кожи лица. Стойкость макияжа прекрасно продолжит специальный праймер или спрей-фиксатор для лица. Другие подручные методы могут спровоцировать зуд, воспаление, раздражение. Если наносить лубрикант на лицо регулярно, то последствия могут быть непредсказуемыми.