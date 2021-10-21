Повторить грим Кан Се Бек не так трудно. Тиктокерща Jooshica сняла туториал макияжа девушки под номером 67 из упомянутой дорамы. Синяки под глазами, губы с запекшейся кровью, неидеальная кожа – прекрасно впишутся в тематику Хэллоуина.

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Как сделать макияж Кан Се Бек из "Игры в кальмара"

Тиктокеры не смогли обойти вирусный тренд на повторение образов героев из "Игры в кальмара". Jooshica показала, как перевоплотиться в беженку из Южной Кореи под номером 67, которую сыграла популярная модель Хо Эн Чон. Туториал блогерши собрал уже свыше 44 миллионов просмотров в тиктоке.

Первым делом нужно нанести на лицо тон и консилер или вообще отказаться от него и обойтись лишь базой под макияж. Затем добавьте на веки чуточку нюдовых теней, а глаза подведите черным карандашом. Складку века следует выделить коричневым оттенком, которым также можно нарисовать синяки под глазами. Карандаш для бровей понадобится для создания веснушек на щеках и маленькой родинки возле рта.

Теперь необходимо оформить брови, а также сделать контур носа и челюсти. Изюминкой мейкапа являются губы. Сначала скройте их натуральный цвет консилером, а затем помадой и коричневыми тенями пытайтесь повторить форму губ героини сериала "Игра в кальмара". Получить эффект губ с запекшейся кровью поможет красная помада – наносите ее на сухие губы без бальзама.

Напомним, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" бьет все рекорды. Лента раскрывает историю 456 отчаянных незнакомцев, которые согласились принять участие в играх на выживание, главный приз которых – 40 миллионов. Недавно Netflix сообщил, что "Игра в кальмара" стала самым популярным сериалом за всю историю стримингового сервиса: через 27 дней после премьеры, которая состоялась 17 сентября 2021 года, ленту посмотрели со 111 миллионов аккаунтов.