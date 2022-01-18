Макияж, который можно сделать за 10 минут, еще называют "ленивым". Поэтому стоит узнать о главных правилах, которые помогут быстро подчеркнуть достоинства вашего лица.

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Как сделать красивый макияж за 10 минут

Кушон

Вместо тонального крема стоит применять кушон. Ведь, чтобы равномерно нанести тональную основу, консилер и пудру, нужно потратить немало времени. Также перечисленные косметические средства неудобно носить всегда с собой в сумке. Кушон будет служить компактной и эффективной альтернативой.

Тональное средство в виде кушона также заменяет тональный крем, консилер, праймер и солнцезащитный продукт, если содержит в своем составе SPF. Обычно кушон еще имеет удобное зеркальце и спонж, которые помогают создавать макияж, где бы вы не были.

Красивый макияж / Фото из инстаграма @frida_aasen

Многофункциональные средства

Мультизадачні средства – это мастхэв для женщин, которые хотят быстро делать красивый мейкап. Отдавайте предпочтение мультизадачному косметическому продукту или набору "все в одном" вместо того, чтобы отдельно покупать бронзер, хайлайтер, блеск для губ и румяна.

На косметическом рынке представлены различные палетки, которые содержат в себе сразу несколько средств. При этом важно подобрать оттенки, которые идеально вам подойдут. Также стоит приобрести палетки, в комплекте с которыми идут кисти, чтобы наносить макияж с комфортом даже в автомобиле. Поклонницам стрелок на веках пригодится карандаш для бровей и глаз 2 в 1. Таким образом получить драматический взгляд будет легко.

Эффектный бьюти-образ / Фото из инстаграма @frida_aasen

Тушь

Выделение ресниц – последний штрих манящего макияжа. Чтобы сделать взгляд визуально выразительнее, достаточно зафиксировать ресницы. Если вы умеете хорошо работать с ресницами, то можно накрасить их не тушью для ресниц, а тушью для бровей. Коричневый оттенок косметического продукта сделает взгляд более естественным и непринужденным.