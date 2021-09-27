Манікюр у кольорі кави: 3 нові нейл-тенденції для осені 2021
Джерело:Vogue
Всі кофейні відтінки лаків будуть ідеальними для осіннього манікюру. Також манікюр у такій кольоровій гамі має особливо "інстаграмний" вигляд на фото. Дізнайтеся про головні тренди в кофейному нейл-дизайні, виберіть потрібні відтінки лаку та відправляйтеся до майстра створювати красу.
За допомогою манікюру можна не лише надати рукам доглянутого вигляду, але й зробити загалом будь-який образ більш стильним. Для осені вдалим рішенням стане манікюр у кольорі кави. Серед його переваг: актуальність, універсальність, великий вибір відтінків коричневого та модних дизайнів.
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Кофейний манікюр – тренд осені 2021
Глянцеві покриття
Замість матового покриття восени варто віддати перевагу глянцевому, як і роблять модні інфлуенсери. Не обмежуйтеся лише темними коричневими відтінками. Також на нігтях ефектно виглядатимуть світло-кофейні варіації. Експерименти з кольорами – це можливість створити унікальний манікюр. Одного разу можна вибрати відтінок, який відповідає тону шкіри, а потім, навпаки, спробуйте контрастне покриття.
Френч у коричневому кольорі / Фото з інстаграму @lemanoir
Модний нейл-дизайн / Фото з інстаграму @lemanoir
Стильне покриття / Фото з інстаграму @moskvichka_nails
Кава з молоком і блиском / Фото з інстаграму @_tinamaria
Мікс світлих і темних відтінків
Тренд на нейл-арт залишається актуальним, а світлини з креативними дизайнами підкорюють інстаграм. Для осені найбільше підійде манікюр в 2 кофейних відтінках – темному і світлому. Сміливо вимальовуйте візерунки на однотонному тлі, проводіть контрастні лінії або навіть попрацюйте з маленькими квіточками і леопардовим принтом на нігтях. Завдяки стриманій модні палітрі з кількох кольорів манікюр матиме доречний вигляд і гармоніюватиме з осіннім затишним вбранням. Дозвольте собі проявити фантазію.
Красиві квіти на нігтях / Фото з інстаграму @overglowedit
Цікаві малюнки / Фото з інстаграму @retro.nailbar
Леопардовий принт / Фото з інстаграму @nails.ninetynine
Градієнтний манікюр
Ще однією нейл-тенденцією, ідеальною для осені, є градієнт в теплих кофейних відтінках на нігтях. Аби повторити модний манікюр, вам знадобиться 5 лаків у різних відтінках: від молочного до шоколадного, щоб покрити окремий ніготь. Малюйте ніготь великого пальця найсвітлішим лаком, а мізинець нехай буде найтемнішим. Такий нейл-дизайн легко повторити навіть своїми руками. Зокрема, градієнтний манікюр у коричневих тонах не буде нудним.
Манікюр у трендових відтінках / Фото з інстаграму @april.to.you