Маникюр в цвете кофе: 3 новых нейл-тенденции для осени 2021
Источник:Vogue
Все кофейные оттенки лаков будут идеальными для осеннего маникюра. Также маникюр в такой цветовой гамме имеет особенно "инстаграмный" вид на фото. Узнайте о главных трендах в кофейном нейл-дизайне, выберите нужные оттенки лака и отправляйтесь к мастеру создавать красоту.
С помощью маникюра можно не только придать рукам ухоженный вид, но и сделать вообще любой образ более стильным. Для осени удачным решением станет маникюр в цвете кофе. Среди его преимуществ: актуальность, универсальность, большой выбор оттенков коричневого и модных дизайнов.
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Кофейный маникюр – тренд осени 2021
Глянцевые покрытия
Вместо матового покрытия осенью стоит отдать предпочтение глянцевому, как и делают модные инфлуенсеры. Не ограничивайтесь только темными коричневыми оттенками. Также на ногтях эффектно будут смотреться светло-кофейные вариации. Эксперименты с цветами – это возможность создать уникальный маникюр. Можно выбрать оттенок, который соответствует тону кожи, а затем, наоборот, попробовать контрастное покрытие.
Френч в коричневом цвете / Фото с инстаграма @lemanoir
Модный нейл-дизайн / Фото с инстаграма @lemanoir
Стильное покрытие / Фото с инстаграма @moskvichka_nails
Кофе с молоком и блеском / Фото с инстаграма @_tinamaria
Микс светлых и темных оттенков
Тренд на нейл-арт остается актуальным, а фотографии с креативными дизайнами покоряют инстаграм. Для осени больше всего подойдет маникюр в 2 кофейных оттенках – черном и светлом. Смело рисуйте узоры на однотонном фоне, проводите контрастные линии или даже поработайте с маленькими цветочками и леопардовым принтом на ногтях. Благодаря сдержанной модной палитре из нескольких цветов маникюр будет уместен и будет гармонировать с осенним уютным нарядом. Позвольте себе проявить фантазию.
Красивые цветы на ногтях / Фото с инстаграма @overglowedit
Интересные рисунки / Фото с инстаграма @ retro.nailbar
Леопардовый принт / Фото с инстаграма @ nails.ninetynine
Градиентный маникюр
Еще одна нейл-тенденция, идеальная для осени – градиент в теплых кофейных оттенках на ногтях. Чтобы повторить модный маникюр, вам понадобится 5 лаков в различных оттенках: от молочного до шоколадного, чтобы покрыть отдельный ноготь. Накрасьте ноготь большого пальца светлым лаком, а мизинец пусть будет темным. Такой нейл-дизайн легко повторить даже своими руками. В частности, градиентный маникюр в коричневых тонах не будет скучным.
Маникюр в трендовых оттенках / Фото с инстаграма @ april.to.you