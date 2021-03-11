Объемный нейл-арт становится главной тенденцией 2021. Nail-эксперты считают такой дизайн – маникюром будущего. Ведь трехмерные формы на ногтях уже успели продемонстрировать модели на модных показах и даже некоторые звезды.

Маникюр уже давно стал не просто красивым дополнением образа, но и возможностью выразить свою социальную позицию. Например, даже идея гендерфлюидности затронула нейл-дизайн. Теперь мужчины также смело красят свои ногти цветным лаком. Объемный маникюр не исключение, и он имеет свою особую историю.

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Трехмерные формы в маникюре вместо сложных рисунков – главный нейл-тренд 2021

В 2020 году в мире возникла пандемия из-за COVID-19, которая спровоцировала немало ограничительных мер. Если во время самоизоляции большинство людей обращали внимание на привычные вещи, то мастера маникюра модернизировали их. Они экспериментировали с нестандартным нейл-артом и делились своими результатами в соцсетях.

Сначала на место сложных рисунков на ногтях пришли жемчуг, металлические украшения, объемные фигуры. На добавлении этих аксессуаров эксперименты нейл-мастеров не закончились. Таким образом появился новый тренд в индустрии маникюра – трехмерные формы на ногтях.

Самый модный маникюр 2021 года имеет странный и непрактичный вид, но nail-эксперты убеждены, что ногти – это пространство для бьюти-экспериментов, поэтому не стоит ограничиваться привычными наклейками. На создание экстравагантного трендового нейл-дизайна может вдохновить клип певиц Билли Айлиш и Rosalia на песню Lo Vas a Olvidar. В музыкальном видеоролике звезды продемонстрировали объемный маникюр. Впоследствии Rosalia повторила тенденцию во время дуэта с Bad Bunny. Это спровоцировало рост популярности массивных форм на ногтях. Идеи для оригинального нейл-дизайна стали все чаще появляться в ленте инстаграма.

Возможно, с таким маникюром вы не захотите идти на работу, но фотография модного и оригинального дизайна ногтей сделает вашу страницу в соцсетях более креативной и стильной, а также им можно дополнить образ для оригинальной фотосессии.