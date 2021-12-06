Скоро наступит год Тигра, поэтому стоит тщательно подготовиться к праздничной вечеринке по случаю его встречи. Завершающий акцент любого образа – стильный маникюр.

Больше о красоте Макияж на Новый год 2022: лучшие идеи от мировых селебрити

В следующем году первым делом стоит обратить внимание на вечно модное классическое сочетание красного и белого. Ведь оно имеет особенно естественный и органичный вид. Вы можете выбрать как однотонное покрытие 2 цветами лака, так и скомбинировать базу с елочными украшениями, карамельными леденцами, гирляндами – экспериментируйте.

Еще одним актуальным миксом будет красно-зеленый новогодний маникюр. Тандем упомянутых оттенков позволяет сразу почувствовать атмосферу рождественских праздников, даже если вы не используете тематических рисунков или узоров. Добавить экстравагантности нейл-дизайну способен белый или серебристый лак.

Конечно, золото – вне моды и времени. С помощью золотого покрытия или отдельных элементов в нейл-арте можно сделать свой образ более дорогим, роскошным и привлекающим внимание. Если иногда для повседневной жизни золотой маникюр – это слишком, то на Новый год не может быть ничего уместнее. Смело выбирайте даже сплошной плотный металлик.

Добавим, что залогом удачного маникюра на Новый год 2022 является соблюдение изысканного и красивого стиля. В этом сезоне авторитетные нейл-мастера советуют отдавать предпочтение роскошному декору, блесткам, небольшим рисункам, но их следует использовать дозированно. Также будет трудно прогадать с трендовым зимним маникюром с аккуратными снежинками, крошечными конфетти, артом в ледяном белом и мерцающем цвете.

Вдохновляйтесь, творите и наслаждайтесь своим праздничным бьюти-образом.

Новогодний маникюр 2022: стильные идеи

Праздничное серебро



Маникюр на Новый год / Фото из инстаграма @betina_goldstein

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Сияющий нейл-дизайн / Фото из инстаграма @betina_goldstein

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