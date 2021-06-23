Манікюр в неонових відтінках: модні ідеї – від мінімалістичних до креативних

Манікюр в неонових відтінках стане чудовим доповненням до літнього образу та засмаглої шкіри. Модні ідеї для нейл-дизайну з яскравими акцентами будуть до вподоби навіть прихильницям мінімалістичного стилю. Тому саме час надихнутися красивими прикладами неонового манікюру.

Неон буде одним з головних трендів найближчих місяців. Це підтвердили літні колекції відомих брендів. На показах Balmain, Versace і Valentino Couture весна – літо 2021 можна було побачити не лише неонові сукні, але й манікюр у таких відтінках, які додавали поверх чорного або білого покриття.

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Нігті – це ідеальне поле для творчості. Якщо ви хочете бути в тренді, але не наважуєтеся носити ненові речі, то слід почати з літнього манікюру.

Манікюр в неонових відтінках: ідеї для літа 2021

Для манікюру в неонових відтінках можна вибирати будь-який колір з палітри кислотно-жовтого, зеленого, рожевого, синього, фіолетового. Одним або кількома з цих відтінків можна просто повністю покрити нігті, що красиво підкреслить літню засмагу. Проте важливо знати, що неонове покриття робить виразнішими усі недоліки на нігтьовій пластині. Тому перед нанесенням лаку потрібно провести доглядову процедуру для кутикули і валиків біля нігтів. Щоб урізноманітнити неоновий нейл-дизайн, використайте матовий фініш, який також матиме красивий вигляд, як і глянсовий.

Для красунь, які віддають перевагу мінімалістичному стилю, підійдуть ідеї з контрастними кольорами. Таким чином можна створити трендовий манікюр без надто креативного дизайну. Проте для такого арту слід вибирати для бази пастельний, прозорий або темний лак, а потім за допомогою спеціального пензля малювати неонові лінії.

Цього літа особливо популярним буде біле покриття на нігтях з неоновим малюнком. Можливо, на оригінальний манікюр вас надихне приклад з геометричною змійкою. Майстриня манікюр Катерина Овчінникова підказує: "Можна покрити нігті на 2 руках різними кольорами: припустимо, 1 рука покрита білим, а інша – неоново-кораловим, лимонним, салатовим, ультрамариновим, пурпурним. Манікюр в 1 тон також виглядає дуже звабливо і дорого. А в поєднанні зі засмаглою шкірою відбувається wow-ефект: неон відтінює засмагу, робить її ще темнішою і більш насиченою".

Також спробуйте скомбінувати неоновий дизайн та чорне матове покриття. Такий вид манікюру ніколи не матиме нудного вигляду, адже його можна прикрашати різними малюнками – від цяток до пташок.

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