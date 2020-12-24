Глянцеве покриття на нігтях чи розкішний нейл-арт з часом можуть набриднути. Аби урізноманітнити стиль свого манікюру, але залишатися модною, можна спробувати матовий дизайн, який вже кілька років не втрачає своєї популярності та гарно виглядає на довгих і коротких нігтях різної форми.

Матовий манікюр можна зробити не лише в майстра у салоні краси, але й спробувати повторити самостійно в домашніх умовах. Для цього вам знадобиться лише завершити процес матовим покриттям. 24 канал поділився модними ідеями для матового манікюру.

До теми: Модний манікюр 2021: ідеї нейл-дизайну для Нового року та на кожен день

Який зробити матовий манікюр

У 2021 серед тенденцій матового манікюру виділяють поєднання матового покриття з глянцевим, френч і "місячний манікюр", гранти, квіткові та тваринні принти. Щодо кольору лаку для нігтів, то в наступному сезоні варто звернути увагу на варіації чорного, червоного, бежевого, рожевого, білого, бордового, синього і жовтого. Зокрема, дамо важливу пораду: якщо ви зібралися робити матовий манікюр вдома своїми руками, то перед покриттям слід ідеально вирівняти поверхню нігтьової пластини.

Ідеї для матового манікюру / Фото Instagram