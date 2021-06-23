Маникюр в неоновых оттенках: модные идеи – от минималистичных до креативных

Маникюр в неоновых оттенках станет прекрасным дополнением к летнему образу и загорелой коже. Модные идеи для нейл-дизайна с яркими акцентами будут по нраву даже поклонницам минималистического стиля. Поэтому самое время вдохновиться красивыми примерами неонового маникюра.

Неон будет одним из главных трендов ближайших месяцев. Это подтвердили летние коллекции известных брендов. На показах Balmain, Versace и Valentino Couture весна – лето 2021 можно было увидеть не только неоновые платья, но и маникюр в таких оттенках, которые добавляли поверх черного или белого покрытия.

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Ногти – это идеальное поле для творчества. Если вы хотите быть в тренде, но не решаетесь носить неновые вещи, то следует начать с летнего маникюра.

Маникюр в неоновых оттенках: идеи для лета 2021

Для маникюра в неоновых оттенках можно выбирать любой цвет из палитры кислотно-желтого, зеленого, розового, синего, фиолетового. Одним или несколькими из этих оттенков можно просто полностью покрыть ногти, что красиво подчеркнет летний загар. Однако важно знать, что неоновое покрытие делает более выразительными все недостатки на ногтевой пластине. Поэтому перед нанесением лака нужно провести процедуру по уходу для кутикулы и валиков возле ногтей. Чтобы разнообразить неоновый нейл-дизайн, используйте матовый финиш, который также будет иметь красивый вид, как и глянцевый.

Для красавиц, предпочитающих минималистичный стиль, подойдут идеи с контрастными цветами. Таким образом можно создать трендовый маникюр без чересчур креативного дизайна. Однако для такого арта следует выбирать для базы пастельный, прозрачный или темный лак, а затем с помощью специальной кисти рисовать неоновые линии.

Этим летом особенно популярным будет белое покрытие на ногтях с неоновым рисунком. Возможно, на оригинальный маникюр вас вдохновит пример с геометрической змейкой. Мастер маникюра Екатерина Овчинникова подсказывает: "Можно покрыть ногти на 2 руках разными цветами: допустим, 1 рука покрыта белым, а другая – неоново-коралловым, лимонным, салатовым, ультрамариновым, пурпурным. Маникюр в 1 тон также выглядит очень обольстительно и дорого. А в сочетании с загорелой кожей происходит wow-эффект: неон оттеняет загар, делает его еще темнее и насыщеннее".

Также попробуйте скомбинировать неоновый дизайн и черное матовое покрытие. Такой вид маникюра никогда не будет иметь скучного вида, ведь его можно украшать различными рисунками – от пятнышек до птичек.

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