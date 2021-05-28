Масаж гуаша: що це таке, як правильно робити і чому він знову популярний

Селебріті, блогери, косметологи активно використовують скребки гуаша у догляді за шкірою. Тому варто більше дізнатися, що це за б'юті-інструмент і як правильно робити масаж гуаша. Адже процедура має чимало важливих нюансів.

У Лос-Анджелесі, Нью-Йорку і Парижі навіть є салони й корнери, які спеціалізуються на масажі гуаша. А сам скребок гуаша є майже в кожній косметичці. Не зважаючи на те, що б'юті-тренд став популярним, скребок гуаша використовували ще у старокитайській медицині.

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Масаж гуаша

Форма скребка гуаша нагадує лапку тварини. Інструмент для проведення б'юті-процедури виготовляють з різних матеріалів. Зазвичай це нефрит, агат, дерево, ріг, кістка.

Гуаша – це не лише масажер, але й старовинна масажна техніка. Масаж став популярним завдяки корисним властивостям для краси: він знімає набряки зранку, стимулює кровопотік і лімфотік, чим активізує обмін речовин у клітинах дерми та покращує колір обличчя завдяки механічному впливу та наслідку підсилення метаболізму. Також правильне використання скребка гуаша допомагає приграти сліди напруги з обличчя, тонізує шкіру, виділяє контури обличчя (чіткіше промальовує вилиці, бореться з подвійним підборіддям й окреслює овал обличчя).

Масаж гуаша за допомогою спеціального скребка можна робити не лише на обличчя, але й для тіла. Проте після процедури можна помітити сліди на шкірі, які будуть схожими на подряпини – це підшкірні травми судин. Саме тому масаж радять робити у фахівця, аби уникнути можливого травмування. Якщо ви готові спробувати впоратися самотужки, то важливо рухатися б'юті-інструментом знизу вгору, від центру – до периферії. Масаж тіла варто робити із використанням ліполітичної олійки.

Масаж гуаша має протипоказання. Розацеа, купероз, герпес у стадії загострення, акне й цяткові висипи – стани й проблеми, у разі яких масаж гуаша не рекомендований. Не можна робити його й у разі ГРВІ: стан може погіршитися. Друге, ніколи не можна масажувати шию в зоні щитоподібної залози,

– наголошує косметологиня My Clinic Карина Бородько.

Як робити масаж гуаша

Візьміть масажер, спрямуйте фігурні "пальчики" вгору, при цьому притискайте увігнуту частину скребка до шкіри, рухайтеся від перенісся до вилиць і скронь. На обох боках обличчя повторіть по 10 таких рухів.

Тепер покладіть скребок горизонтально, притисніть увігнуту частину до чола і починайте ніжно масажувати у напрямі до лінії росту волосся. Повторіть маніпуляцію 10 – 20 разів.

Масажуйте шию у напрямку до підборіддя. Пам'ятайте, що працювати можна лише з бічними ділянками шиї. Центральної ділянка, де є щитоподібна залоза, не можна зачіпати. Увігнутою частиною скребка ще варто опрацювати носогубні складки. Тут рухайтеся від ніздрів до вух.

що працювати можна лише з бічними ділянками шиї. Центральної ділянка, де є щитоподібна залоза, не можна зачіпати. Увігнутою частиною скребка ще варто опрацювати носогубні складки. Тут рухайтеся від ніздрів до вух. Загостреною частиною масажуйте лінію підборіддя, рухаючись від нижньої точки підборіддя вгору.

Дивіться відео з демонстрацією використання скребка гуаша:

масаж гуаша ніколи не можна робити поверх сухої шкіри. Перед процедурою наносіть доглядові засоби. Нехай це будуть олійні текстури, щоб скребок ковзав м'яко і ніжно. Але також не можна використовувати ефірні або рослинні олії, лише – косметичні.