Массаж гуаша: что это такое, как правильно делать и почему он снова популярен

Селебрити, блогеры, косметологи активно используют скребки гуаша в уходе за кожей. Поэтому стоит больше узнать, что это за бьюти-инструмент и как правильно делать массаж гуаша. Ведь процедура имеет немало важных нюансов.

В Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Париже даже есть салоны и корнеры, которые специализируются на массаже гуаша. А сам скребок гуаша есть почти в каждой косметичке. Несмотря на то, что бьюти-тренд стал популярным, скребок гуаша использовали еще в старокитайской медицине.

Полезно знать: День защиты от Солнца: как уберечь кожу от фотостарения, пигментных пятен, новообразований

Массаж гуаша

Форма скребка гуаша напоминает лапку животного. Инструмент для проведения бьюти-процедуры изготавливают из различных материалов. Обычно это нефрит, агат, дерево, рог, кость.

Гуаша – это не только массажер, но и старинная массажная техника. Массаж стал популярным благодаря полезным свойствам для красоты: он снимает отеки с утра, стимулирует кровоток и лимфоток, чем активизирует обмен веществ в клетках дермы и улучшает цвет лица благодаря механическому воздействию и из-за усиления метаболизма. Также правильное использование скребка гуаша помогает убрать следы напряжения с лица, тонизирует кожу, выделяет контуры лица (четче прорисовывает скулы, борется с двойным подбородком и очерчивает овал лица).

Массаж гуаша с помощью специального скребка можно делать не только для лица, но и для тела. Однако после процедуры можно заметить следы на коже, которые будут похожими на царапины – это подкожные травмы сосудов. Именно поэтому массаж советуют делать у специалиста, чтобы избежать возможного травмирования. Если вы готовы попробовать справиться в одиночку, то важно двигаться бьюти-инструментом снизу вверх, от центра – к периферии. Массаж тела следует делать с использованием липолитического масла.

Массаж гуаша имеет противопоказания. Розацеа, купероз, герпес в стадии обострения, акне и точечные сыпи – состояния и проблемы, в случае которых массаж гуаша не рекомендован. Нельзя делать его и в случае ОРВИ: состояние может ухудшиться. Второе, никогда нельзя массировать шею в зоне щитовидной железы,

– подчеркивает косметолог My Clinic Карина Бородько.

Как делать массаж гуаша

Возьмите массажер, направьте фигурные "пальчики" вверх, при этом прижимайте вогнутую часть скребка к коже, двигайтесь от переносицы к скулам и вискам. На обеих сторонах лица повторите по 10 таких движений.

Теперь положите скребок горизонтально, прижмите вогнутую часть ко лбу и начинайте нежно массировать по направлению к линии роста волос. Повторите манипуляцию 10 – 20 раз.

Массируйте шею по направлению к подбородку. Помните, что работать можно лишь с боковыми участками шеи. Центральной участок, где щитовидная железа, нельзя затрагивать. Вогнутой частью скребка еще стоит проработать носогубные складки. Здесь двигайтесь от ноздрей к ушам.

что работать можно лишь с боковыми участками шеи. Центральной участок, где щитовидная железа, нельзя затрагивать. Вогнутой частью скребка еще стоит проработать носогубные складки. Здесь двигайтесь от ноздрей к ушам. Заостренной частью массируйте линию подбородка, двигаясь от нижней точки подбородка вверх.

Смотрите видео с демонстрацией использования скребка гуаша:

массаж гуаша никогда нельзя делать поверх сухой кожи. Перед процедурой наносите уходовые средства. Пусть это будут масляные текстуры, чтобы скребок скользил мягко и нежно. Но также нельзя использовать эфирные или растительные масла, только косметические.